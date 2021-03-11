 
Ексклюзивы
1/5
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 27
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 297
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 783
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1314
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1431
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 684
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2484
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1791
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 279
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2376
Фото
Все фото
3
7
3
4
6
Владелица турагентства торговала липовыми Covid-справками
Владелица турагентства торговала липовыми Covid-справками
Транспортный коллапс в городе: непогода парализовала Хмельницкий
Транспортный коллапс в городе: непогода парализовала Хмельницкий
Крошечные олени замерзали в ледяной воде
Крошечные олени замерзали в ледяной воде
5-месячный мальчик умер при загадочных обстоятельствах
5-месячный мальчик умер при загадочных обстоятельствах
В области около года орудовала профессиональная банда грабителей
В области около года орудовала профессиональная банда грабителей
Видео
Все видео
Над студентом в общежитии жестоко издевались сверстники
Над студентом в общежитии жестоко издевались сверстники
Подростки возле школы устроили жестокую драку - конфликт попал на видео
Подростки возле школы устроили жестокую драку - конфликт попал на видео
2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео
2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
Летела 30 м: водитель на переходе насмерть сбил женщину и скрылся
Летела 30 м: водитель на переходе насмерть сбил женщину и скрылся
Интервью
1/5
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 306
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 117
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 279
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 333
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2376
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 675
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
четверг, 11 марта 2021 12:37

Транспортный коллапс в городе: непогода парализовала Хмельницкий
7

  Комментировать

Ухудшение погодных условий в Хмельницком привело к транспортному коллапсу. Мокрый снег превратил городские дороги в катки и вызвал значительные пробки.

Непогода накрыла город после обеда в среду 10 марта, сообщает vsim.ua.

Мокрый снег в Хмельницком вызвал транспортный коллапс
Фото: vsim.ua
Мокрый снег в Хмельницком вызвал транспортный коллапс
Мокрый снег в Хмельницком вызвал транспортный коллапс
Мокрый снег в Хмельницком вызвал транспортный коллапс
Мокрый снег в Хмельницком вызвал транспортный коллапс

Мокрый снег в Хмельницком начался в середине дня. К вечеру на дорогах образовалась гололедица. Обледенение линий электропередач привело к остановке троллейбусов на отдельных маршрутах. Вместе с карантинными ограничениями это ухудшило и без того непростую ситуацию с общественным транспортом. Хмельничане, отчаявшиеся дождаться транспорта на остановках, решились блокировать заполненные маршрутки с требованием, чтобы водитель взял дополнительных пассажиров.

Пробки образовывались на участках улиц, имеющих значительный уклон - не все машины могли преодолеть обледеневшие подъемы. Некоторые автомобили во время движения разворачивало поперек дороги, что окончательно парализовало движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заснеженная столица утонула в пробках

На городских улицах произошло много ДТП. Так, на просп. Мира сбили пешехода. Кроме того, на ул. Бандеры возле просп. Мира столкнулись троллейбус и снегоочистительная техника.

Там же автомобиль экстренной медицинской помощи не смог преодолеть склон, из-за чего хмельничанам пришлось его толкать.

Как прогнозируют синоптики, сегодня значительных осадков в городе не ожидается. А завтра, в пятницу, погода снова ухудшится осадками - дождем с мокрым снегом.

В ночь на 11 февраля из столицы вывезли почти 4 тыс. т снега. Дороги и тротуары убирали 418 единиц спецтехники и 251 работник в составе 38 бригад по ручной уборке. Накануне из столичных улиц убрали более 3 тыс. т снега.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Транспортный коллапс в городе: непогода парализовала Хмельницкий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
марта

Пересадили почку женщине с донорским сердцем

Библию назвали сборником мифов

Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

Переболел каждый 3-й. Зафиксировали новую болезнь

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 66157
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 1 Просмотров: 20466
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 14499
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 11205
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
7
 Просмотров: 7101
Регионы
Владелица турагентства торговала липовыми Covid-справками
Владелица турагентства торговала липовыми Covid-справками
3
 Просмотров: 126
Пьяный мужчина выстрелами напугал жителей многоэтажки
Пьяный мужчина выстрелами напугал жителей многоэтажки Просмотров: 108
23-летнего мужчину зарезали на глазах у матери
23-летнего мужчину зарезали на глазах у матери Просмотров: 1233
Крошечные олени замерзали в ледяной воде
Крошечные олени замерзали в ледяной воде
3
 Просмотров: 900
5-месячный мальчик умер при загадочных обстоятельствах
5-месячный мальчик умер при загадочных обстоятельствах
4
 Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
5
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
1
Дело стрельбы Пашинского: потерпевший отозвал иск
1
13-летнюю школьницу изнасиловал пьяный сожитель сестры
1
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Голосов: 533
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть