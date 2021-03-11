Транспортный коллапс в городе: непогода парализовала Хмельницкий

Ухудшение погодных условий в Хмельницком привело к транспортному коллапсу. Мокрый снег превратил городские дороги в катки и вызвал значительные пробки.

Непогода накрыла город после обеда в среду 10 марта, сообщает vsim.ua.

Фото: vsim.ua

Мокрый снег в Хмельницком начался в середине дня. К вечеру на дорогах образовалась гололедица. Обледенение линий электропередач привело к остановке троллейбусов на отдельных маршрутах. Вместе с карантинными ограничениями это ухудшило и без того непростую ситуацию с общественным транспортом. Хмельничане, отчаявшиеся дождаться транспорта на остановках, решились блокировать заполненные маршрутки с требованием, чтобы водитель взял дополнительных пассажиров.

Пробки образовывались на участках улиц, имеющих значительный уклон - не все машины могли преодолеть обледеневшие подъемы. Некоторые автомобили во время движения разворачивало поперек дороги, что окончательно парализовало движение.

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На городских улицах произошло много ДТП. Так, на просп. Мира сбили пешехода. Кроме того, на ул. Бандеры возле просп. Мира столкнулись троллейбус и снегоочистительная техника.

Там же автомобиль экстренной медицинской помощи не смог преодолеть склон, из-за чего хмельничанам пришлось его толкать.

Как прогнозируют синоптики, сегодня значительных осадков в городе не ожидается. А завтра, в пятницу, погода снова ухудшится осадками - дождем с мокрым снегом.

В ночь на 11 февраля из столицы вывезли почти 4 тыс. т снега. Дороги и тротуары убирали 418 единиц спецтехники и 251 работник в составе 38 бригад по ручной уборке. Накануне из столичных улиц убрали более 3 тыс. т снега.