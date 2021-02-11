На тысячу тонн возросло количество вывезенного снега из Киева за ночь

В ночь на 11 февраля из столицы вывезли почти 4 тыс. т снега. Дороги и тротуары убирали 418 единиц спецтехники и 251 работник в составе 38 бригад по ручной уборки.

Об этом сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

Фото: Киевавтодор

"Просим не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, крайних полосах дорог и тротуарах. По возможности, отдавайте предпочтение в движении спецтранспорту, который очищает улицы", - призвали коммунальщики.

В ночь на 10 февраля из Киева вывезли более 3 тыс. т снега.

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Непогода в Киеве бурлит 4-й день подряд. В связи с этим на 2 дня закрыли садики и школы - 11 и 12 февраля. С 7:00 11 февраля действует ограничение въезда крупногабаритного транспорта в столицу. В течение дня прогнозируют значительные осадки. По оценкам метеорологов, снегопад без остановки продлится до вечера субботы.