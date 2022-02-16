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четверг, 17 февраля 2022 02:52

Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн

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Скованный &quot;цепью любви&quot; харьковчанин продает ее за $3 млн
Виктория Пустовитова и Александр Кудлай приковали к своим рукам цепь в прошлом году на День влюбленных. Испытание отношений цепью пара не выдержала. Разошлись еще до того, как его сняли. Фото: ТСН

Продают цепь, которой четыре месяца подряд были скованы Александр Кудлай и Виктория Пустовитова из Харькова. Благодаря цепи экс-влюбленные попали в Книгу рекордов Украины.

За лот, как и заявляли ранее, просит $3 млн, сообщил Кудлай в Instagram. Вырученные средства обещает потратить на благотворительность.

"Сегодня цепь превратилась в коллекцию NFT артов. Деньги, полученные от продажи коллекции, будут потрачены на строительство и содержание детского дома в Киеве. В нем содержатся 300 человек. Это будет уникальный проект, где для детей будут созданы все условия и поддержка в развитии направлений, отвечающих современным тенденциям: блогингу, digital-профессиям, IT и бизнесу в метавселенной", - написал мужчина.

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Публикация от Александр Кудлай|Перформер (@wecontacted)

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Виктория Пустовитова и Александр Кудлай приковали к своим рукам цепь 14 февраля 2021 года. Для этого специально приехали из Харькова в Киев. С цепью планировали прожить три месяца, чтобы проверить крепость чувств и установить рекорд Украины. В результате цепь проносили более четырех месяцев.

Ее они снимали уже разорвав отношения в июне того же года. Инициатором разбежаться была женщина.

Всю свою "скованную" жизнь пара транслировала в социальных сетях. Поступок вызвал неоднозначные оценки там. Одни поддерживали их решение, другие объясняли его возможным давлением со стороны партнера или желанием прославиться.

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