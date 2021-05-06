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четверг, 06 мая 2021 17:26

Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
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Львов отмечает 765-ю годовщину со дня основания города
Фото: Валерий Шмаков
Львов отмечает 765-ю годовщину со дня основания города
Почетный караул выносит флаг города
Львов отмечает 765-ю годовщину со дня основания города
Городской голова Андрей Садовый держит ключи от города

Сегодня, 6 мая, Львов отмечает 765-ю годовщину со дня основания города. Gazeta.ua предлагает вашему вниманию фоторепораж с празднования.

Хотя из-за карантина в городе не проводят массовых мероприятий, однако эту дату отметили по-особенному.

У главного входа городской Ратуши состоялась обновленная церемония почетного караула по европейскому образцу. Она обращает внимание на 1300 год и является продолжением милитаристских традиций Европы. В частности, подчеркивает преемственность государства.

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1300 - это золотой век Королевства Руси, столицей которого в то время был Львов. Королевству на тот момент был 101 год, и еще был жив король Лев Данилович. Само королевство, благодаря победе Льва и его походам, было в самых широких границах, ведь Лев, после смерти отца, значительно расширил пределы государства.

В обновленной церемонии приняли участие исторические реконструкторы "Ордена Паладинов" (всадники, рыцари, знаменоносец, герольд) и стилизованные король и королева. Во время почетного караула рыцари передали городскому председателю Львова Андрею Садовому ключ от города.

При этом, рыцарями почетного караула выступили настоящие защитники Украины. В частности, участники Революции Достоинства Владимир Лазурь, Максим Занкович и Виталий Федоринин, а также боец ​​23-го батальона "Хортица" 56-й бригады Александр Михайлов, боец ​​1-ой штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Владимир Дубецкий и другие.

Флаг Львова на штандарте подняли заведующая центра терапии больницы скорой помощи Львова Марта Сайко а также и.о. командира 80-ой отдельной десантно-штурмовой бригады Виктор Гуршал. После чего гости и жители города спели Гимн Украины.

Первое письменное упоминание о Львове связано с пожаром в городе Холм в современной Польше. Дым от него видели во Львове. Об этом написано в Галицко-Волынской летописи за 1256 год.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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06
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