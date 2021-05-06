Львову 765 лет: чем поражает прошлое города

Львов отмечает 765-ю годовщину со дня основания города.Gazeta.ua собрала интересные факты из истории города.

Первое письменное упоминание о Львове связано с пожаром в городе Холм в современной Польше. Дым от него видели во Львове. Об этом написано в Галицко-Волынской летописи за 1256 год.

Древнейший из известных градоначальников Львова - немец Бертольд Штехер. Привилегию на руководство городом ему предоставил князь Лев Данилович. Штехер руководил городом с 1300-го по 1330 годы. Немцы были среди жителей города с момента его основания.

Автор: polona.pl Пейзаж Львова в XVIII в.

В городе вывели сорт вишни Череха клепаровская. Его создали в XVI в. в местности Клепаров. В 1555 году во Львове издали указ, который обязывал оберегать этот сорт дерева и поощрял его культивирование. Сорт стал очень популярен в XVIII и XIX веках. Его выращивали в Европе, США и Австралии.

Во Львове жил и работал композитор Франц Ксавер Моцарт, сын Вольфганга Амадея Моцарта. В 1826 году в греко-католическом кафедральном соборе Святого Юра композитор исполнил "Реквием". На базе хорового коллектива Моцарт создал музыкальное общество Святой Цецилии, а также институт пения, который фактически стал первой музыкальной школой в городе.

4 октября 1890 года во Львове основали первую современную украинскую политическую партию. Инициаторы - Иван Франко, Михаил Павлик, Вячеслав Будзиновский, Евгений Левицкий. В основу программы положили этический и научный социализм на демократической и кооперативной основе.

Первый в Украине футбольный матч состоялся во Львове 14 июля 1894 года матч между командами общества "Сокол" Львова и Кракова. Gazeta Lwowska сообщала, что местные футболисты играли в серых гимнастических штанах и белых футболках, а гости - в синих штанах и белых футболках. Львовяне победили, мяч на шестой минуте забил ученик учительской гимназии Владимир Хомицкий.

Автор: polona.pl Площадь Рынок в центре города

1894-го во Львове впервые в Европе применили железобетон. Во дворе Львовской политехники по проекту профессора статистики сооружений и строительства мостов Максимилиана Тулье фирма Ивана Левинского построила мост. Он сохранился до наших дней.

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14-15 мая 1999 года по Львове состоялась шестая встреча президентов стран Центральной Европы. На эту встречу неформального характера прибыли президенты Австрии, Болгарии, Германии, Польши, Румынии, Словении, Венгрии, Украины и Чехии. Никогда в своей истории Львов не принимал такое количество президентов одновременно.

Автор: polona.pl Площадь Соборная, 1912 год

Сейчас во Львове проживает 720 383 человека. В начале XVI в. насчитывали до 10 тыс., в 1880-м - 103 тыс. Хотя город в первые годы после основания населяли преимущественно русины - украинцы, впоследствии в него начали переселяться представители других народов. В 1920-1930-х большинство населения составляли поляки, около трети - евреи. Вследствие Холокоста и операции "Висла" во Львове их почти не осталось. По переписи 2001 года украинцы составляли 88,1% населения.

Показали старинные фото проспекта Шевченко во Львове. Фотографии обнаружили в сборниках польского Национального цифрового архива. Неизвестно точно, когда сделали фото. Ориентировочно, это конец XIX - начало ХХ в.