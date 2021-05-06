Львову 765 лет: чем поражает прошлое города

 
Ексклюзивы
1/5
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Просмотров: 63
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 495
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 882
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 729
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 117
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 756
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 747
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 468
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 558
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 909
Фото
Все фото
21
16
7
10
10
Как одевались украинцы в конце XIX в. - подборка фото
Как одевались украинцы в конце XIX в. - подборка фото
Что рекламировала украинская газета в 1931-м - подборка
Что рекламировала украинская газета в 1931-м - подборка
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
Перезахоронили солдата, погибшего в начале войны
Перезахоронили солдата, погибшего в начале войны
Как выглядели окраины Львова в 1961-м - подборка фото
Как выглядели окраины Львова в 1961-м - подборка фото
Видео
Все видео
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
На месте строительства дороги нашли древний меч
На месте строительства дороги нашли древний меч
Черные археологи раскопали греческую колонию
Черные археологи раскопали греческую колонию
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Украинские военные отбили атаку в десять раз больше войска
Украинские военные отбили атаку в десять раз больше войска
Интервью
1/5
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 468
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1233
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 810
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2322
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 54
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
четверг, 06 мая 2021 16:50

Львову 765 лет: чем поражает прошлое города

  Комментировать

Львов отмечает 765-ю годовщину со дня основания города.Gazeta.ua собрала интересные факты из истории города.

Первое письменное упоминание о Львове связано с пожаром в городе Холм в современной Польше. Дым от него видели во Львове. Об этом написано в Галицко-Волынской летописи за 1256 год.

Древнейший из известных градоначальников Львова - немец Бертольд Штехер. Привилегию на руководство городом ему предоставил князь Лев Данилович. Штехер руководил городом с 1300-го по 1330 годы. Немцы были среди жителей города с момента его основания.

Автор: polona.pl
  Пейзаж Львова в XVIII в.
Пейзаж Львова в XVIII в.

В городе вывели сорт вишни Череха клепаровская. Его создали в XVI в. в местности Клепаров. В 1555 году во Львове издали указ, который обязывал оберегать этот сорт дерева и поощрял его культивирование. Сорт стал очень популярен в XVIII и XIX веках. Его выращивали в Европе, США и Австралии.

Во Львове жил и работал композитор Франц Ксавер Моцарт, сын Вольфганга Амадея Моцарта. В 1826 году в греко-католическом кафедральном соборе Святого Юра композитор исполнил "Реквием". На базе хорового коллектива Моцарт создал музыкальное общество Святой Цецилии, а также институт пения, который фактически стал первой музыкальной школой в городе.

4 октября 1890 года во Львове основали первую современную украинскую политическую партию. Инициаторы - Иван Франко, Михаил Павлик, Вячеслав Будзиновский, Евгений Левицкий. В основу программы положили этический и научный социализм на демократической и кооперативной основе.

Первый в Украине футбольный матч состоялся во Львове 14 июля 1894 года матч между командами общества "Сокол" Львова и Кракова. Gazeta Lwowska сообщала, что местные футболисты играли в серых гимнастических штанах и белых футболках, а гости - в синих штанах и белых футболках. Львовяне победили, мяч на шестой минуте забил ученик учительской гимназии Владимир Хомицкий.

Автор: polona.pl
  Площадь Рынок в центре города
Площадь Рынок в центре города

1894-го во Львове впервые в Европе применили железобетон. Во дворе Львовской политехники по проекту профессора статистики сооружений и строительства мостов Максимилиана Тулье фирма Ивана Левинского построила мост. Он сохранился до наших дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как во Львове россияне запускали дирижабль для бомбардировки Перемышля - подборка фото

14-15 мая 1999 года по Львове состоялась шестая встреча президентов стран Центральной Европы. На эту встречу неформального характера прибыли президенты Австрии, Болгарии, Германии, Польши, Румынии, Словении, Венгрии, Украины и Чехии. Никогда в своей истории Львов не принимал такое количество президентов одновременно.

Автор: polona.pl
  Площадь Соборная, 1912 год
Площадь Соборная, 1912 год

Сейчас во Львове проживает 720 383 человека. В начале XVI в. насчитывали до 10 тыс., в 1880-м - 103 тыс. Хотя город в первые годы после основания населяли преимущественно русины - украинцы, впоследствии в него начали переселяться представители других народов. В 1920-1930-х большинство населения составляли поляки, около трети - евреи. Вследствие Холокоста и операции "Висла" во Львове их почти не осталось. По переписи 2001 года украинцы составляли 88,1% населения.

Показали старинные фото проспекта Шевченко во Львове. Фотографии обнаружили в сборниках польского Национального цифрового архива. Неизвестно точно, когда сделали фото. Ориентировочно, это конец XIX - начало ХХ в.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Львову 765 лет: чем поражает прошлое города». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Убили гетмана

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 1 Просмотров: 26991
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 8046
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 6309
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 5643
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 5634
История
Казацкое кладбище получило охранный статус
Казацкое кладбище получило охранный статус Просмотров: 99
Как одевались украинцы в конце XIX в. - подборка фото
Как одевались украинцы в конце XIX в. - подборка фото
21
 Просмотров: 2781
В России хотят запретить сравнивать Гитлера и Сталина
В России хотят запретить сравнивать Гитлера и Сталина 1 Просмотров: 171
Убили гетмана
Убили гетмана
 Просмотров: 207
Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы
Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
21
Ахметов за год разбогател почти втрое
4
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
3
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
Голосов: 776
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть