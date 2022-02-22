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вторник, 22 февраля 2022 00:48

"Путин – х**ло" – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
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Под Генконсульством РФ во Львове ночью собрались львовяне
Фото: Валерий Шмаков
Под Генконсульством РФ во Львове ночью собрались львовяне
Под Генконсульством РФ во Львове ночью собрались львовяне
Под Генконсульством РФ во Львове ночью собрались львовяне
Под Генконсульством РФ во Львове ночью собрались львовяне

Во Львове несколько десятков активистов собрались на акцию у Генерального консульства России.

Митингующие пришли с украинскими флагами, плакатами, оклеили стены генконсульства надписями в адрес президента страны-агрессора, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Активисты решили экстренно собраться после признания Путиным оккупированных частей Донбасса – так названных ДНР и ЛНР.

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На плакатах надписи: "Путин – пи**р", "Путин – х**ло", "Нравицца, не нравицца - Джавелины справятся" а также "Верим ВСУ!", стены и ворота консульства оклеили плакатами, а на табличку прицепили портрет Путина в виде мишени для стрельбы.

На акции также спели украинский гимн и марш украинских националистов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Войска вводятся после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Речь идет о якобы "миротворцах".

Автор: Валерий ШМАКОВ
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