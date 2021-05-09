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воскресенье, 09 мая 2021 18:47

"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
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День победы над нацизмом проходит во Львове без провокаций
Фото: Валерий Шмаков
День победы над нацизмом проходит во Львове без провокаций
День победы над нацизмом проходит во Львове без провокаций
За порядком следят десятки правоохранителей и полиции диалога
За порядком следят десятки правоохранителей и полиции диалога

- Раньше здесь такие мордобои были, я боялась, теперь свободно могу сюда ездить, - говорит своей коллеги женщина лет 30-ти с ребенком. Идут класть цветы к могилам советским воинов на Холме славы во Львове
- С праздником вас! С Днём матери! Христос воскресе!, - приветствует ее мужчина в черной куртке с фотоаппаратом на шее. Ведет за под руку старшую женщину, очевидно его мать.

Сегодня День победы над нацизмом проходит во Львове без провокаций. На Холм славы и Марсово поле пришло немало людей с цветами.

Больше всего цветов и венков кладут на могилу агента НКВД разведчика Николая Кузнецова а также к большой звезде с серпом и молотом на Марсовом поле, что имеет форму советского Ордена Отечественной войны.

- Большой человек, Львов защищал. Погиб за нашу свободу, - говорит пожилая женщина кладя гвоздики на могилу разведчика.
- Николай в крещении Никанор, чтоб знали как его поминать. Это у него с могилы бронзовый барельеф украли? Кому-то не хватало на пол литра, - отвечает ее спутница.

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Рядом две старших женщины поют: "Казаки, казаки! Едут-едут по Берлину наши казаки!"

Автор: Валерий Шмаков
  Цветы на могиле агента НКВД Николая Кузнецова
Цветы на могиле агента НКВД Николая Кузнецова

Через некоторое время у могилы Кузнецова останавливаются чтобы прочитать надпись на плите двое молодых людей - парень и девушка. К ним подходит дедушка.

- Знаете кто это? Он был в отряде Медведева, убивал немцев. А немцы за каждого своего убитого казнили 10 невинных гражданских. Такой вот "герой".

За порядком следят десятки правоохранителей и полиции диалога. Патрульные дежурят даже во дворах вокруг Марсового поля.

- Пока спокойно но к концу дня точно какие-то долбодятлы найдутся и что-то вчворят, - говорит полицейский, разговаривая на Холме славы по телефону.

- Этот солдат преклоняется перед павшими товарищами, - показывает мать дочери на скульптуру советского солдата, - А вон там единственная здесь женщина похоронена.

Разговор мамы с дочерью слышат несколько старших женщин в платках, что кладут цветы к каждой из могил. Одна говорит: "Они наши герои, все в Божьем церстве! Пойдем ище русским воинам помолимся, погибшим в 1914 году. За веру и отечество". Идут к обелиску павшим солдатам в Первой мировой войне, распевая "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!"

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Вечный огонь на этот раз не зажигали. Но со стелы на Холме славы до сих пор не демонтировали советскую символику.

Автор: Валерий Шмаков
  Вечный огонь на этот раз не зажигали
Вечный огонь на этот раз не зажигали

Одиночные люди приходят возложить цветы на Мемориал "Стена Памяти УПА" Лычаковского кладбища. Здесь кроме бойцов УПА похоронены также воины первой украинской дивизии "Галичина".

Утром на Холм славы пришла положить цветы председатель львовской ячейки партии "ОПЗЖ" Инна Иваночко. Правые активисты скандировали ей - "ОПЗЖ за решетку!". Впоследствии все разошлись.

- Да этим радикалы не заплатить в этот раз, здесь всьо спокойно, - говорит радостно женщина в сером пальто разговаривая по телефону.

- Не удивительно, что так ментов мало, уже поняли кому они служат. У нас процентов 20 людей думающих, а остальным все равно что бандеровцы пришли к власти. Наш президент если начнет военные действия он уже все, будет военный преступник. Он же на наркоте сидит! - говорит возле скульптуры "Родина-Мать" двум старшим женщинам лысый человек в малиновой рубашке.
- Ой, видеть его Не могу, сразу телевизор выключаю. Изыди сатана!, - отвечает женщина на костылях.

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- Раньше дедушку своего водили сюда только вечером, боялись провокаций. Мне удивляются - тебя 20 лет, а ты идешь на Холм славы с бабушками разговаривать. Я Виктория, сама из Белоруси. Мне дедушка много о войне расказывала. Я смотрю канал "Белорусь 24" там каждый год показывают "В бой идут одни старики", "Аты-баты, шли солдаты - знакомятся девушка с мужчиной и женщиной на Холме славы.

- А мы песни военные включаем. Я из Днепропетровска, у меня родители бежали от войны в Беларусь. Там были общества, помогли устроится. Не государство, люди сами организовались, - рассказывает ее собеседница.

- Ну да, там же ихняя служба безопасности сразу на границе спрашивает - Ты за красных или за белых? Майдановцев всяких не пускают, чтоб революций не устраивали, - добавляет мужчина.

С 2015 года Украина начала традицию празднования 8 и 9 мая, где вместо гордости за победу в кровавой войне, человечество отдает дань памяти павшим в боях. Это был самый кровавый вооруженный конфликт в истории. Погибли 85 млн человек, в частности, 10 млн украинцев.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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