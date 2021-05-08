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суббота, 08 мая 2021 15:51

"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
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В День памяти и примирения в Полтаве почтили память жертв Второй мировой войны у Мемориала солдатской славы. Сегодня над областным центром идет дождь, поэтому мероприятие не было массовым. И карантин сказались. Поэтому руководители Полтавской ОГА просто и без пафоса пришли поклониться воинам, которые погибли, защищая родную землю.

В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы
Фото: Ольга Стенько
В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы
В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы
В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы
В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы

- Хотя Полтава и вышла из "красной" зоны, но карантин не отменяли. Сегодня не праздник, а день памяти, когда жертв Второй мировой войны чтит вся Европа. Очень важно, что здесь присутствуют ветераны, участники войны. Те, кто воочию видел и почувствовал масштабы той трагедии, - сказала Gazeta.ua заместитель председателя Полтавской ОГА Екатерина Рыжеченко.

Утра 8 мая у Мемориала солдатской славы собрались около 30 человек. В основном, представители областной администрации, а также члены ветеранской организации участников миротворческих миссий.

И двое ветеранов Второй мировой войны. Их привезли на машине родственники. У одного из них под черной кожаной курткой костюм цвета хольору хаки в мелкую полоску. На пиджаке Приколотые несколько десятков орденов и медалей. Мужчина берет в руки букет красных роз и несколько тюльпанов. Медленным, но уверенным шагом занимает свое место в процессии для возложения цветов.

Не признаю день примирения

- Лично я не признаю никакого примирения. Всегда только праздновал 9 мая День победы. Ежегодно. Но правительство так решило. Хотя я считаю, что это неправильно. А как можно переносить День победы? Он не переносится, завтра все равно праздновать. Сегодня поминальный день, я приехал возложить цветы людям, которые погибли, защищая нашу родину, - рассказывает участник Второй мировой войны полтавчанин Евгений Котов, 96 лет.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы
В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы

Родился в Полтаве, завершил 8 классов. Когда Евгению исполнилось 18 лет, в родной город пришла война. Тогда же мужчину мобилизовали в ряды Советской Армии.

- Повезли нас в товарных вагонах далеко в Россию, в город Муром Владимирской области. Обучали два месяца, мы жили в деревянных казармах, с клопами, со всем - но что поделаешь, война. Потом дали обмундирование английское - шинели, все такое, вещевые мешки, продуктов на три дня, оружие - шестизарядные ружья. И сразу отправили на фронт. Был в пехоте - самое род войск. Гоняли вокруг. Там где даже не могли пройти артиллерийские пушки "сорокапятки" (противотанковая пушка 45 мм. - Gazeta.ua), приходилось их таскать вручную по болотам, - рассказывает мужчина.

Евгений Котов принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Получил ранение в голову и попал в госпиталь. Лечился несколько месяцев, потом - снова на войну.

- После госпиталя нас построили. И сказали сделать шаг вперед тем, кто окончил 7 классов. Я был после 8-ми, поэтому шагнул вперед. Нас отправили на курсы младших командиров. После двух месяцев обучения присвоили звание младший сержант и снова отправили на фронт. Далее мы воевали в Литве, Латвии, Эстонии, - продолжает участник войны.

Мужчина вспоминает, что для него лично война завершилась 12 мая. Потому воевал на удаленном фронте, где противник не сразу узнал о капитуляции Германии.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы
В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы

- Война в Германии завершилась 9-го. А мы были в Латвии, где стотысячная Курляндской группировки ни казалось. Или они не знали о завершении войны. Мы уже знали, но получили боевую задачу, на утро должны ликвидировать эту группировку. Началось наступление. Пошли самолеты, но вместо бомб сбрасывали листовки для немцев, где было написано, что война закончилась. И что они показаться, чтобы предотвратить кровопролитие. Они рвали свои белые рубашки, вязали на дула автоматов и понемногу выдвигали на знак, кажутся, - вспоминает ветеран.

После окончания Второй мировой войны Евгению Котову пришлось остаться в армии - как опытный фронтовик, учил молодежь военному делу. После демобилизации в 1950-м осваивал мирную профессию, завершил техникум. Работал товароведом, потом в руководстве городского отдела безопасности на транспорте. К 2017 году возглавлял городскую ветеранскую организацию.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы
В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы

Мы спасли весь мир от фашизма

- Я согласен, пусть будет День примирения - не надо нам больше воевать не с кем. А 9 мая будет праздник Победы. Сегодня я пришел отдать должное тем, кто погиб в войне. Мы спасли весь мир от фашизма - это самое главное, - со слезами на глазах сказал участник Второй мировой войны полтавчанин Борис Ковтун, 96 лет.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы
В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы

Борис Николаевич вспоминает, как в 1941-м только выпустился из школы после 9 классов и уехал из родного села Жданы Лубенского района на экскурсию в "областной столицы" Полтавы. Тогда и услышал страшную весть о начале войны.

- 21 июня мы приехали в Полтаву. Где-то в школе переночевали. А 22 объявили, что война. Но мы тогда сумели еще в Полтаве посмотрит все музеи. Такой красивый город было! Такой Полтаву запомнил на всю жизнь, хотя больше и не видел. Я воевал на Курском направлении, а затем участвовал в освобождении Полтавы. Неподалеку города меня и ранили, - рассказывает Борис Ковтун.

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Когда началась война, вместе с отцом ветеринаром и матерью Борис Петрович перегонял колхозный скот из Полтавской оласти на территорию России, в Сталинградскую область. В дороге были с августа, прибыли в конце декабря. Там, узнав, что парень с отличием завершил 9 классов, направили за Урал учиться на офицера. Оттуда и попал на Курскую дугу в составе Пятой гвардейской армии. После ранения лечился в госпитале, а затем вернулся на фронт. Участвовал в освобождении Будапешта, прошел через Югославию и Австрию.

После окончания войны до 1955 года был военным. Затем получил гражданскую специальность и стал литработником в газете. Борис Петрович издал мемуары, сборник рассказов, пишет стихи. Получив специальное образование, с 1962 года и до пенсии работал налоговым инспектором Полтавского городского финансового отдела. В 2010-м представлял Полтаву на Параде Победы в Москве.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы
В Полтаве в День памяти и примирения возложили цветы к Мемориалу солдатской славы

Усі, хто захищав рідну землю - побратими

- Для мене усі, хто захищав і захищає нашу рідну землю - побратими, незалежно від того, у боях якої війни вони брали участь. Щороку приходжу вклонитися їх пам'яті у цю скорботну дату та подякувати живим ветеранам, що відвоювали країну у ворога. Вітаємо і в нашій громаді ветеранів - таких залишилося шестеро, - розповів голова Терешківської ОТГ, ветеран АТО Віталій Турпітько.

Він разом з іншими учасниками нинішньої російсько-української війни також прийшов покласти квіти до Меморіалу солдатської слави.

9 мая в Полтаве возле Мемориала солдатской славы планируют провести массовые мероприятия с участием городских чиновников.

С 2015 года Украина начала традицию празднования 8 и 9 мая, где вместо гордости за победу в кровавой войне, человечество отдает дань памяти павшим в боях. Это был самый кровавый вооруженный конфликт в истории. Погибли 85 млн человек, в частности, 10 млн украинцев.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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мая

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