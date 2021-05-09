Россиянин с георгиевской лентой опозорился в "Формуле-1"

Мазепин выделялся только шлемомФото: Haas F1 Team

Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин резко изменил дизайн своего гоночного шлема в честь 9 мая, на который приходится гонка Гран-при Испании "Формулы-1"

Во время испанского этапа чемпионата мира Мазепин использует шлем, на котором его номер 9 сформирован с помощью развивающейся георгиевской ленты. Кроме того, внутрь номера добавлена ​​красная звезда.

Однако соперники не оценили изменение дизайна российского гонщика. В квалификации Гран-при Испании Мазепин показал 20-й и последний результат.

После сессии россиянин получил штраф от стюардов испанского этапа "Формулы-1" за блокирование британского пилота "Макларена" Ландо Норриса. Стюарды оштрафовали Мазепина потерей трех позиций на стартовой решетке.

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В прошлом году чемпионат "Формулы-1" выиграл британец Льюис Хэмилтон. Это была его четвертая победа подряд. Всего британец имеет 7 титулов чемпиона.