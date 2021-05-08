"Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях" - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов

В социальной сети делятся рисунком украинского художника Никиты Титова о тождестве нацистского и советского тоталитарных режимов.

На рисунке изображены символы этих режимов со стекающей кровью.

Автор: Facebook.com/nikitavltitov

"Страшная война, миллионы жертв, режимы которые не считали человеческие жизни", - написал художник.

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Пользователи Facebook делятся рисунком и пишут:

"Помните, чтобы никогда не повторить"

"Страшные символы тирании, преступлений, уничтожения и смерти. Помним"

"Помнить, чтобы побеждать"

"Никогда снова не стать инструментом для чужих систем. Никогда снова не потерять себя. Слава Украине"

"Нацизм = коммунизм. Помним, чтобы никогда снова"

"Помним, что оба эти режима перемололи миллионы человеческих судеб, потому что для них человек не имел никакой ценности. Одного режима уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях на нашей восточной границе, снова забирая жизни наших людей. Хуже всего, что он все еще бьется в головах некоторых людей, которые снова хотят его павтарить"

"Это когда один человеконенавистнический режим победил другой такой же режим. И продолжил уничтожать внутри. Продолжил необъявленную войну против людей, которых завоевал. Не освободил. Завоевал"

"Два режима. Суть одна"

"Никогда снова" - антитеза архетипного олицетворение зла, которое 76 лет назад избежало соответствующего признания. Лишь в 2015 году Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине" исправил эту историческую несправедливость. К сожалению, не в головах многих носителей вируса победобесия. Но все еще впереди. Дело за эволюционными образовательными процессами"

"День памяти и примирения. Так как ни одной победы украинское государство и украинцы в 1945 году не получили. Победил один тоталитарный режим над другим. И те, и другие использовали украинцев для воплощения собственных замыслов. Использовали коварно и жестоко. Убивали десятками миллионов в течение 20 века. Помним павших тогда и не простим тех, кто погиб уже сейчас в российско-украинской войне"

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения.