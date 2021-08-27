Пляжи в Одессе покрылись белой субстанцией

 
Ексклюзивы
1/5
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 720
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 513
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 846
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1566
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 450
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1134
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1314
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 14139
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1431
Фото
Все фото
38
19
5
4
4
В Одессе прошел зрелищный военно-морской парад
В Одессе прошел зрелищный военно-морской парад
День Независимости: в Одессе прошел Марш защитников
День Независимости: в Одессе прошел Марш защитников
Украина прощается с художником Александром Ройтбурдом
Украина прощается с художником Александром Ройтбурдом
Итальянская мафия ввезла в Украину бананы с кокаином на $10 млн
Итальянская мафия ввезла в Украину бананы с кокаином на $10 млн
Авария на Одесской: предупредили об осложнениях движения
Авария на Одесской: предупредили об осложнениях движения
Видео
Все видео
Пляжи в Одессе покрылись белой субстанцией
Пляжи в Одессе покрылись белой субстанцией
На ребенка в ресторане упали стеклянные двери
На ребенка в ресторане упали стеклянные двери
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
В аэропорту Одессы возник затор из самолетов
В аэропорту Одессы возник затор из самолетов
Одесскую маршрутку подтопило из-за ливня: люди выплывали из автобуса
Одесскую маршрутку подтопило из-за ливня: люди выплывали из автобуса
Интервью
1/5
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1080
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 846
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1557
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1323
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
26 августа 2021
Просмотров: 387
Не заробили
Зателефонували з міської ради Черкас. Запросили на урочистості, де вручатимуть відзнаку як борцеві за Незалежність. Ми з Володькою Терновим прийшли ...
пятница, 27 августа 2021 09:40

Пляжи в Одессе покрылись белой субстанцией

  Комментировать
Пляжи в Одессе покрылись белой субстанцией
Отдыхающие жалуются на грязь и вонь. Фото: "Новина.Live Odesa"

В Одессе после ливня море покрылось белыми пятнами.

Telegram канал "Новина.Live Odesa" опубликовал видео, где видно белую субстанцию в воде.

Пятна обнаружили на курорте Аркадия. Больше всего грязи прибило к волнореза. Отдыхающие жалуются на вонь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Медузы на любой вкус и цвет. Валяются, воняют" - туристка об отдыхе на одном украинском курорте

"У клуба Ibiza берег устлан большими белыми пятнами, похожими на пену. Зрелище не из приятных, на пляже также стоит вонь", - говорится в сообщении.

Специалисты Госпродпотребслужбы не советуют купаться у побережья Одессы и есть выловленные у берегов морепродукты. Причиной называют цветение воды, вызванное разложением водорослей.

Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. К берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться. Поэтому ГУ Госпродпотребслужбы в области предостерегает население от купания в такой воде, особенно детей. Об этом сообщает пресс-служба Одесского облуправления Госпродпотребслужбы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пляжи в Одессе покрылись белой субстанцией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки

Пивовар начал издавать книгу рекордов

Самое сильное в истории извержения забрало около 36 тыс. жизней

Самое читаемое
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 5796
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 5499
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4473
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
 1 Просмотров: 2808
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
 8 Просмотров: 2799
Одесса
На ребенка в ресторане упали стеклянные двери
На ребенка в ресторане упали стеклянные двери
 Просмотров: 477
В Одессе прошел зрелищный военно-морской парад
В Одессе прошел зрелищный военно-морской парад
38
 Просмотров: 2277
День Независимости: в Одессе прошел Марш защитников
День Независимости: в Одессе прошел Марш защитников
19
 Просмотров: 729
Возле Одессы обнаружили новые расстрельные ямы
Возле Одессы обнаружили новые расстрельные ямы Просмотров: 387
Курортный сезон в разгаре. Перенесут ли обучение в одесских школах?
Курортный сезон в разгаре. Перенесут ли обучение в одесских школах? Просмотров: 243
Больше всего комментируют
8
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
5
Посольство США осудило нападение на Порошенко
3
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
1
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
1
Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси
Голосов: 298
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть