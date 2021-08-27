Пляжи в Одессе покрылись белой субстанцией

Отдыхающие жалуются на грязь и вонь. Фото: "Новина.Live Odesa"

В Одессе после ливня море покрылось белыми пятнами.

Telegram канал "Новина.Live Odesa" опубликовал видео, где видно белую субстанцию в воде.

Пятна обнаружили на курорте Аркадия. Больше всего грязи прибило к волнореза. Отдыхающие жалуются на вонь.

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"У клуба Ibiza берег устлан большими белыми пятнами, похожими на пену. Зрелище не из приятных, на пляже также стоит вонь", - говорится в сообщении.

Специалисты Госпродпотребслужбы не советуют купаться у побережья Одессы и есть выловленные у берегов морепродукты. Причиной называют цветение воды, вызванное разложением водорослей. Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. К берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться. Поэтому ГУ Госпродпотребслужбы в области предостерегает население от купания в такой воде, особенно детей. Об этом сообщает пресс-служба Одесского облуправления Госпродпотребслужбы.