Фото: Оксана Княжик

Во Львове в Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого открыли первый в Украине йога-парк. Открытие приурочили к Международному дню йоги, который отмечают 21 июня.

"Во Львове йогу мы практикуем более 10 лет - рассказывает организатор проекта Наталья Могиливец. - Когда наступало лето, то всегда хотелось выйти на свежий воздух, чтобы подышать. Для упражнений нужно много кислорода и мы выходили в парк Франка. Впоследствии поняли, что хотим иметь свое пространство, где бы собирались йоги. Со временем заметила, что не все люди могут делать одинаково сложные упражнения. Тогда мы с Институтом йоги начали разрабатывать пробные вспомогательные оборудования, которые помогут растянуться и забрать дискомфорт в теле, которий возникает во время упражнений. Со временем поняли, что было бы хорошо сделать поляну с оборудованием ".

На открытии йога-парка сажали деревья, проводили мастер-классы на коврике и оборудовании. Каждый четверг в определенные часы здесь будет инструктор и каждый бесплатно сможет прийти и заниматься. Ограничений по возрасту нет.

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"После того, как мы написали о том, что будем открывать такой парк, к нам обратились йоги из других городов Украины: Киева, Одессы, Ирпеня. Они готовы сделать все, чтобы в их городах открыли такие зоны. Сейчас стараемся популизировать йогу, проводим много мероприятий. Хотим показать, что йога - это не религия, не психопрактика, а рабочая система, которая помогает человеку психологически и физически бить более здоровым. Так удается развенчивать мифы о йоге. С каждым годом появляется все больше людей, которые начинают ее практиковать", - говорит Могиливец.

Международный день йоги отмечают ежегодно 21 июня. Йога - это древняя физическая, психическая и духовная практика, которая возникла в Индии. Слово "йога" происходит от санскрита и означает "соединение" или "связь", символизируя соединение тела и сознания. Сегодня существует несколько различных направлений йоги, которые практикуются во всем мире и продолжают расти в популярности.