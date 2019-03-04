Некому будет оперировать: шокировали количеством уволенных врачей

facebook Винницкая область: заговорили о глобальном дефицит онкологов

Отток врачей и медицинских сестер из системы здравоохранения в последнее время ускорился. Отечественная медицина стоит на пороге кадрового кризиса. Такого мнения главный врач Подольского центра онкологии Владимир Шамрай.

"С Подольского регионального центра онкологии в 2017 году, освободилось 62 сотрудника, из них 11 врачей и 31 медицинская сестра. За первое полугодие 2018 освободилось уже 74 наших сотрудника - 7 врачей, 40 медицинских сестер, 16 младших сестер. Уже в этом году заявления написали 6 медицинских сестер онкоцентра. Это работники не пенсионного или предпенсионного возраста. Это молодежь - амбициозная, перспективная. Кто-то нашел работу с достойной зарплатой в частных клиниках, многие выехали за границу. Если ничего не менять, то ситуация будет только ухудшаться ", - отметил Владимир Шамрай.

Официально в Украине не считают врачей, которые едут работать за границу. В Министерстве здравоохранения неоднократно отмечали, что официальной статистики трудовой миграции медработников за границу просто не существует. Однако сейчас, по разным данным экспертов в отечественных больницах не хватает почти трети медицинского персонала.

"Если ситуация не изменится, то кипы заявлений" по собственному желанию "будут только увеличиваться, а в операционных будет тихо, потому что в них некому будет оперировать. Чтобы удержать врачей на местах, нужно дать возможность специалистам развиваться. Повысить медицинским работникам заработную плату и не делать медиков крупнейшими коррупционерами", - говорит Шамрай.

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В Винницком медуниверситете имени Н. Пирогова создадут научно-исследовательский центр, в котором будут изобретать лекарства от рака. Центр создали совместно с Республикой Корея Специалисты говорят, этот проект станет уникальным не только для Украины, но и для всего постсоветского пространства.