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пятница, 19 июля 2019 11:51

На Полтавщине женщина задохнулась и сгорела в своем доме

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На Полтавщине женщина задохнулась и сгорела в своем доме
В Карлівці на вулиці Парковій сталася пожежа. Фото: Facebook

В городе Карловка Полтавской области в частном доме задохнулась и сгорела женщина. Замкнула электропроводка.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Пожар произошел на ул. Парковой. Огонь заметила соседка, которая проснулась ночью попить воды. Погибшая задохнулась во сне, тело обгорело. Ей было 69 лет.

"Женщина была хорошей хозяйкой. Очень любила цветы, весь двор в них. На грядках - идеальный порядок. Муж во время пожара был на работе, кажется, работает сторожем", - рассказали соседи.

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В частном жилом доме в селе Таверовка Чутовского района Полтавской потушили пожар.

Автор: Анна ЛАКИЗА
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