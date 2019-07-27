Миниатюрные планеты, брелки и острый соус – как проходит ярмарка хендмейда

Фото: Ирина Кальченко

26-29 июля в Виннице традиционно проходит ночная ярмарка хендмейда. Мастера ручной работы показывают мастер-классы и продают свои работы.

Выставка началась в 18:00. На большой площади возле торгового центра Plaza Park, на Вишенке уже собралось немало людей.

"Валя, пошли быстро к вышиванкам. Хочу купить своему деду рубашку", - говорит белокурая женщина с короткой стрижкой к подруге.

Возле стола с вязаными брелками собралась компания людей.

"Как пошла в декрет начала делать панно. Из ниток делаю маленькие узелки и получаются такие брелки и подвески", - говорит Ирина Бугорская. Имеет двое детей, которые бегают возле нее.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялась ярмарка хендмейду

"Детей отправляю в детский сад и занимаюсь любимым делом. На выставку пришла впервые. Еще никто ничего не купил", - говорит.

Один брелок стоит – 100 грн, панно( подвеска на элементы декора) – 350 грн. Покупаю брелок. Упаковала в фирменную обертку с логотипом.

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Напротив нее стоит стол с декоративными куклами.

"На ярмарке впервые. Приехала из Якушинцев. Куклы шею из ткани. Волосы им делаю из искусственных трес", - говорит Екатерина Рудай.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялась ярмарка хендмейду

Одна кукла стоит 700 грн. Люди подходят спрашивают, но ничего не покупают.

"Дорого. Вот рядом тоже куклы не хуже 180 гривен", - говорит винничанка Ольга (фамилию просит не называть.

Подхожу, спрашиваю из чего эта кукла.

"Изготавливаю их из гипоаллергенного материала. 2 года этим занимаюсь. Одну вчера купили", - говорит Алла и дает свою визитку (фамилию не называет). На ярмарке шьет еще одну куклу – зубную фею.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялась ярмарка хендмейду

У выхода сидит мужчина с миниатюрными планетами. Возле него стоит большая статуэтка, которая напоминает молекулярную формулу.

Цена малой планеты – от 50 до 350 грн.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялась ярмарка хендмейду

"Этими изделиями в семье можно спорить на мытье посуды или уборка. Собираете форму. Кто первый повторится – то и проиграл", - говорит Евгений Мосийчук.

Покупать не захотела, однако мужчина предложил сыграть в игру на ассоциативное мышление. Сказал, если выиграю – заберу себе форму.

"Делаю планеты еще со времен Кучмы. Надеюсь при Зеленском буду сидеть жуков с картошки собирать", - говорит и дарит мне один из своих изделий.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялась ярмарка хендмейду

На фоне ярмарки играет саксофон и скрипка.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялась ярмарка хендмейду

Далеко у стены, едва видно наслышаны вышитые рубашки.

"Вышивать начала, когда единственная дочь в Польшу поехала. Самую длинную скатерку вышивала 3 месяца. Потратила 7 км нитки", - говорит Алла Бабюк. Показывает, что сзади скатерки нет узелков.

"Шью на заказ. Здесь ничего не продаю. Мужская рубашка будет стоить в районе 2500 грн", - говорит.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялась ярмарка хендмейду

На ярмарке есть все: от детских игрушек и бантиков до сложных картин. Большинство не имеют целью что-то продать. Приехали, чтобы показать свои работы, набрать людей на курсы и прорекламировать себя.

"Рисую картины 10 лет. Училась сама. Сейчас учусь рисовать портреты. Жаль, что на стол не влезли все работы", - говорит Татьяна Клочковская. Достает из пакета еще картины.

"Больше рисую в стиле Гапчинской. Большие стоят 350 гривен, поменьше – 250. Вчера купили большую картину. Сегодня пока еще ничего", - говорит художница с рыжими длинными волосами.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялась ярмарка хендмейду

Возле стола с соусами собралось немало людей.

"Пошли бегом! Там бесплатно колбасу дают с соусом", - выкрикивает мужчина и бежит к столу.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялась ярмарка хендмейду

На тарелках лежат сосиски и сыр, сушеная рыба. Каждый желающий может попробовать их с соусом. По желанию – купить от 60 до 135 гривен.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялась ярмарка хендмейду

"На вкус острый. Но под пиво с рыбкой может быть", - говорит винничанин Олег ( фамилию не называет).

В Виннице 29 июня в 14:00 открылся ежегодный фестиваль полевой кухни, посвященный памяти винничанина Тараса Сыча. Он работал поваром на востоке Украины. Погиб 3 года назад.

В центральном городском парке на фонтанной площади готовят на огне уху, борщ и кашу в котле. Изюминкой фестиваля является жареный кабан.