Каратист Горюна побился коллегой-депутатом

Скриншот кадра по драке / Скриншот из YouTube

Во львовском районном совете во время сессии подрались бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, депутат от "Самопомощи" Станислав Горуна и его коллега из "Свободы" Богдан Федун.

Об этом сообщает канал "Пьемонт" в Telegram.

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На видео видно, как депутаты устроили потасовку. Их пытались унять другие, но те не реагировали. Наконец, Горуну и Федуну удалось успокоить.

Горуна объяснил, что коллега якобы обижал его, называя "ватой", и первым начал схватку.

"Он начал кричать, что я "вата". Я сказал ему: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы обсуждали все вопросы, а не на камеру. А сейчас ты ведешь себя, как сопляк". Он начал меня обижать и бросался на меня. Попробовал меня головой ударить, потом коленом, замахнулся рукой. Я просто свалил его на пол", - сказал Горуна.

Федун сказал, что Горуна спровоцировал его на драку. Также он обвинил коллегу, что он ездил в Россию.

Ранее каратист Горуна встал на защиту легкоатлетки Магучих из-за ее фото в объятиях с россиянкой. Он порекомендовал критикам отцепиться от спортсменов и заявил, что "спорт вне политики".

25 августа депутаты устроили драку в национальном собрании Армении. Они бросались бутылками, стаканами и креслами, обменивались образами. Это произошло через день после того, как на предыдущем заседании парламента тоже произошла потасовка.