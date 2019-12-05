Как гражданские провели день в бригаде десантников

Фото: Валерий Шмаков

Ко Дню вооруженных сил Украины военные организовали акцию "Один день в армии". Заинтересованные жизнью армии и те, кто хотят вступить в ряды Вооруженных сил Украины, имели возможность прожить целый день, как солдаты, во Львовской 80-й десантно-штурмовой бригаде. Зато участники приобрели подарки детям погибших воинов в войне на Донбассе.

В 7.30 у КПП 80 десантно-штурмовой бригады во Львове на улице Стрыйской собралось 12 человек. Среди них 5 женщин. Ждут командира части Владимира Шворака.

"К сожалению, в нашей части военные, которые отдали свою жизнь за нашу безопасность, защищая государство. Но этим делом мы сможем поддержать детей наших военнослужащих и подготовить для них подарки ко Дню Святого Николая. Кто-то впервые увидит, как это - жить в армии. Надеюсь, проведете день с пользой, продуктивно", - говорит полковник Шворак.

Расставляет вновь прибывших в колонну в два ряда. Ведет к памятнику военным, погибших защищая Украину от российских оккупантов. Мужчины снимают головные уборы и становятся на правое колено. Женщины - склоняют голову. Минуту молчат. Тогда колонной идем на вещевой склад получать форму.

"Об акции узнала из Facebook. Захотела почувствовать себя военной, понять, как это служить в армии, - 19-летняя Ирина Яким, надевая бронежилет. Она со Львова. Работает журналистом. - В форме очень тепло. С бронежилетом тоже окей. Будто теплая, габаритная зимняя одежда. Вот каска тяжелая немного".

Участникам акции выдают носки и берцы, куртку, каску, бронежилет. Без защитных пластин, чтобы "курсантам" было легче. Переодеваются в раздевалке на вещевом складе. Сначала женщины, тогда мужчины. Свои вещи упаковывают в целлофановый пакет. Его заклеивают скотчем. Подписывают маркером и сдают заведующему складом.

Прошу чтобы мне тоже дали померить каску и бронежилет. Но с пластинами. Через несколько минут его выносят и помогают надеть. Весом примерно до 15-20 кг. Ходить с ним не трудно. Немного сковывает движения. А вот каска действительно неудобная. За 15 минут прошу снять. Начинает болеть спина.

"Курсанты, скорее, - строго говорит лейтенант Иван Вернигора. Сегодня он отвечает за "новобранцев". Стоит рядом с выходом из склада, помогает правильно одеть бронежилет и закрепить каску. - Получает форму, бегом переодеваемся. Кто еще не оделся? У кого нет броника? Еще не обучены скоро переодеваться. Наши солдаты, раз-два и готовы".

"Почему все такие грустные? Улыбайтесь", - говорит кто-то из курсантов.

"Они не должны улыбаться. Им за это не платят", - смеется Вернигора.

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Автор: Валерий Шмаков Лейтенант Иван Вернигора проводит инструктаж для "новобранцев"

Переодетые в форму участники становятся в две колонны возле склада. Лейтенант Вернигора учит выполнять команды: "Смирно!", "Кругом!", "Шагом марш!".

"Курсанты, свободно! - дает команду. - Моя служба началась в 2003-м солдатом в 80 десантно-штурмовой бригаде. Сейчас я уже лейтенант, офицер ВСУ. Если не пойду на пенсию, стану старшим лейтенантом. С 2014-го воевал в Славянске. Там меня ранили. Получил орден" За мужество ". Но продолжил службу. Хочу расти и развиваться дальше. Сейчас буду со всеми вами знакомиться, но перед тем хочу сказать, что все мы с вами украинцы. Должны этим гордиться. И помнить, что наш захватчик на Донбассе - Российская Федерация.

"Смирно! ", - дает команду.

Курсанты становятся ровно смотрят на лейтинанта.

"Что проверяет старшина в первую очередь?", - спрашивает.

"Форма, правильно ли одет бронежилет", - говорит один из курсантов.

"Неправильно, - отвечает Вернигора. - Проверяет личный состав. А тогда внешний вид и наличие документов. Ибо, как старшина может проверить внешний вид, если товарища-курсанта нет".

По очереди подходит к каждому участнику и знакомится. Ведет всех на первое занятие по медицинской подготовке.

У казарм, в парковой зоне уже ждет майор медицинской подготовки Татьяна Беляева. Рядом двое солдаток в форме. Помогают проводить занятия.

"Сегодня покажу, как мы работаем в красной, желтой и зеленой зонах боевых действий с ранеными солдатами. Красная зона - место, где ведутся боевые действия, желтая - где все еще возможна огневая атака, зеленая - безопасная часть", - говорит майор.

Женщина дает команду "Контакт!". Помощницы падают на землю и ползут к "раненому" солдату, который лежит в парковой зоне на земле на спине. Одна из солдаток скрывается за деревом, автомат держит наготове. Это прикрытие, объясняет Беляева. Вторая доползает до "раненого". Проверяет нет ли у него травм. Одну находит на правой руке, другую на левой ноге и открытый перелом на правой. Раны - силиконовые макеты, которые нацепили на солдата 80 ДШБ. Накладывает жгут на несколько сантиметров выше ран. Проверяет, туго ли они наложены. Переворачивает солдата на живот, и прикрываясь им пытается оттянуть в "желтую зону".

"Медику нужно прикрываться, потому что если его ранят - помочь некому", - объясняет майор медицинской подготовки.

Автор: Валерий Шмаков Медик 80 ОДШБр Мария Власюк демонстрирует как накладывать жгут в "красной" зоне

В "желтой зоне" еще раз проверяют "раненого" солдата. Тогда "тампонируют" открытые раны, накладывают шины на переломы, кладут на носилки и переносят в "зеленую зону". Курсанты начинают работать в парах, выполняют задания майора медицинской подготовки.

После этого проходят обучение по тактической подготовке, по защите от оружия массового поражения, учатся надевать противогазы, занимаются стрельбой и приступают к воздушно-десантной подготовке.

"Парашют состоит из камеры стабилизирующей системы, камеры основного парашюта, самого парашюта с куполом и стропами, подвесной системы с ранцем, двухконусного замка, звенья ручного раскрытия и запасного парашюта. Есть также страхующий прибор, который автоматически выдергивает кольцо, если этого не удалось сделать солдату, - рассказывает подполковник Олег Андриенко. - Общая площадь парашюта 83 квадратных метра. Диаметр 10,4 метра. Конечно, на практике бывают разные случаи. Когда парашют не раскрывается или стропы запутываются. В таком случае солдат может их перерезать. Но только 4 штуки с 27. Или сработает запасной парашют. Чтобы дернуть кольцо, солдату нужно приложить силу эквивалентную 16 килограммам. Поэтому каши нужно есть много ", - смеется.

Максимальная высота, с которой десантники выполняют прыжки - 4 тыс. м. Минимальная - 200 м. Прыгают с оружием и снаряжением, или без них. Максимальный вес, который выдерживает парашют - 150 килограмм. До 35 лет ежегодно десантник должен выполнить 5 прыжков. После 35 - меньше.

"Когда десантник прыгает впервые - он не понимает, что происходит. Его "выбрасывают" с самолета, а дальше происходит все "на автомате". Самый страшный - второй прыжок. Тогда солдаты уже осознают, что их ждет. Потом - привыкают", - говорит подполковник Андриенко.

Далее показывает емкости, в которых бросают грузы: ранец, бочку для горючего, большой ранец. Предлагает курсантам одеть муляжи парашютов и приступать к практическим занятиям - полосы препятствий с прыжками на автомобильные шины, для того чтобы подготовить ноги для прыжков.

Часть из участников прогибаются под тяжестью муляжей. Некоторые не справляются с полосой препятствий и просят снять муляж. Но "покататься" на тренировочном аппарате для приземления и "повисеть" на стропах не отказывается никто.

Автор: Валерий Шмаков Все, кто не побоялся попробовали себя на парашютном тренажере

"Друзья сбросили мне ссылку на новость, где говорилось об акции. Захотела себя испытать. Сегодня утром приехала поездом", - 22-летняя Юля Потапенко снимает муляж парашюта. Чтобы принять участие в акции специально приехала из Киева. Там работает помощником архитектора.

"Не могу сказать, что я не уставшая, но покататься на тренажере для приземления хочу еще, - смеется. - Такие акции нужны. Гражданские могут ознакомиться с жизнью в армии, возможно кто-то найдет в этом свое предназначение. Но скажу честно - прыгать с грузом очень трудно, хотя круто!"

"Ага, ради этого можно было терпеть холод, голод, все обучение. Эмоции не передать, - добавляет еще один участник акции", - полноватый мужчина из фотокамерой в руках. Каждое новое задание он старательно фотографирует "на память". Из интересом изучает инвентарь и активно общается с военными.

Курсанты, сдав "парашюты" идут в столовую. Кормят гороховым супом-пюре, макаронами с мясной подливой, салатом из яиц и грибов, бутербродами с маслом сыром и колбасой, чаем и вафлями на десерт.

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"Идея сделать такую ​​акцию пришла очень спонтанно. Думали, как порадовать детей наших погибших солдат. Денег на это не было много, поэтому решили убить двух зайцев сразу. Предложить желающим почувствовать себя солдатом, при этом не просто устроить день открытых дверей, а дать возможность пожить жизнью военных. Зато участники купили детям подарки", - рассказывает организатор акции капитан Снежана Стеценко, офицер отделения морально-психологического обеспечения.

Командование в части очень прогрессивное, поэтому без всяких возражений поддержали идею. Надеется, что идею поддержат и другие части в Украине.

"Акция всего за несколько дней стала очень интересной для львовян, но мы взяли только 12 участников. В этом году пробуем, посмотрим где надо доработать, откорректируем график и будем проводить ее чаще и для большего количества желающих. Подарки, детям вручат 19 декабря, на святого Николая. Также в этот день будем праздновать 40 лет части".

Спрашиваю сколько времени организовывали акцию.

"Если скажу, что 4 дня, поверите?" - отвечает с улыбкой.

6 декабря в Украине празднуют день Вооруженных сил. В этот день в 1993-м наш первый парламент принял Закон Украины "О Вооруженных силах Украины".