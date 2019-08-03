"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ

Начало июля. В школе снайперов 169-го учебного центра "Десна" собрались лучшие снайперы Сил специальных операций, Сухопутных войск, десантников и морской пехоты чтобы побороться за звание лучшей снайперской пары. Такие соревнования проходят здесь уже в третий раз.

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Стреляють из неудобных положений по нестандартным, малоразмерным целям с малых и средних дистанций. Все это на открытой местности с изменением погоды и к тому же с ограничением во времени.

Фото: Анатолий Гаевский

Трехдневные соревнования завершились победой команды Сухопутных войск. Серебро завоевала команда ССО, бронза досталась морским пехотинцам. Победители получают призы и денежные вознаграждения. Призовой фонд составляет 36 тыс. грн.

Как становятся лучшими из лучших и как война изменила сферу точных стрелков разбирался журналист Gazeta.ua

Усиленное внимание к таким специалистам, как снайперы, понятна. По меньшей мере 30% наших потерь сейчас приходятся на снайперский огонь. Остальные - артиллерийские обстрелы и подрывы на "растяжках". Позиционная война, пока что преобладает в Донбассе, открывает широкие возможности для применения снайперов.

СТРАТЕГИЯ

Весной 2014-го Украинских снайперы, как и в целом вооруженные силы не были готовы к войне. Точнее, в вооруженных силах не было снайперов, в "натовском" смысле этого слова. В частности, хорошо обученного высокоточного стрелка, который работает в составе снайперской пары или группы. Параллельно обладает навыками разведчика, корректировщика огня артиллерии, сапера и диверсанта. Может поражать вражеские цели на дистанциях от 800 до 1500 и более метров с вероятностью попадания не ниже 70% и обладает другими специальными знаниями и навыками.

До 2014 года снайпера были только в подразделениях спецназа

В механизированных, десантных и подразделениях морской пехоты тогда советская модель нашей армии предусматривала наличие "снайпера" в каждом отделении, вооруженного самозарядной винтовкой СВД (снайперская винтовка Драгунова образца 1963 года. - Gazeta.ua). Их задача - поддержка точным огнем отделения на поле боя, на дистанциях до 800 метров.

Автор: Анатолий Гаевский По меньшей мере 30% наших потерь сейчас приходятся на снайперский огонь

Таких стрелков в армиях НАТО называют марксменамы (англ. Designated marksman - дословно, предназначенный стрелок. - Gazeta.ua). Снайперы же были только в подразделениях спецназа (часто вооруженные той же СВД) и спецподразделениях Управления государственной охраны и Службы безопасности Украины.

Роман К., начальник снайперской службы ВСУ. Трансформация снайпинга в армии происходила на его глазах. В 2014-м на фронте с нуля ему приходилось формировать отдельное снайперское подразделение, а сейчас он один из локомотивов изменений в области этого ремесла.

"В начале войны мы не имели снайпинга, как системы встроенной в ВСУ. Людей которых можно было отнести к мировому понятию снайпер были единицы, - рассказывает Роман. - Фанаты своего дела, которые стремились совершенствовать свои навыки. По тем стандартам, что мы имели, наш снайпер с винтовкой СВД - это хороший марксмен, высокоточный стрелок в составе линейного подразделения ".

Автор: Анатолий Гаевский До 2014 года в вооруженных силах не было снайперов, в "натовском" смысле этого слова

Совсем другая ситуация в противника. Имея опыт предыдущих войн россияне постоянно держали планку подготовки снайперов.

Русские поняли необходимость хорошей школы снайперов еще после первой чеченской войны

Руслан Ш. инструктор по снайпингу благотворительного фонда помощи армии "Повернись живим", в 2015-16 годах служил в 8-м полку спецназначения. Сегодня учит украинских снайперов, часто прямо на фронте.

"Русские поняли необходимость хорошей школы снайперов еще после первой чеченской войны, - говорит он. - Мы отстаем от них минимум лет на 10. Я говорю массовую подготовку, так как некоторые люди у нас очень хорошо подготовлены, но в целом среднестатистический снайпер их лучше ".

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По словам Руслана хорошие снайперы на Донбассе не всегда русские.

"До войны стрельба была популярна на Востоке. Люди с достатком покупали себе винтовки и тренировались. Знаю человека, который сегодня воюет в одном из наших подразделений, был владельцем нескольких магазинов оружия в Донецкой области. Многие его покупатели воюют сегодня по ту сторону ", - рассказывает он.

С 2015-го направление снайпинга в ВСУ начали развивать системно. Создали школы, началась разработка доктрины. Разделили отдельно марксменив (о них мы недавно вам рассказывали) и собственно снайперов.

стараемся строить армию после завтрашнего дня

"В 2015 году мы открыли первую снайперскую школу в ДШВ, - говорит Роман К. - В 2016-м - в сухопутных войсках. Мы подтянули методики подготовки снайперов из-за границы, из открытых источников. Звали сюда фанатов, которые занимались снайпингом для себя, потом к нам приезжали инструкторы наших зарубежных партнеров, использовали их программы и методики включая их в свои ".

Автор: Анатолий Гаевский С 2015-го направление снайпинга в ВСУ начали развивать системно

Офицер объясняет, развитие системы "с чистого листа" имеет свои преимущества.

"Нам определенным образом" повезло "с тем, что мы должны строить систему вооружения, снаряжения и подготовки снайпера с нуля, уже воюя. Имея опыт мы стараемся

строить армию после завтрашнего дня. По крайней мере в снайпингу мы движемся к этому ".

"Дело в том, что в отличие от армии США, наша армия менее технологична, - продолжает Роман. - Мы не имеем в достаточном количестве ударных беспилотных летательных аппаратов. Такого обилия разнообразных подразделений сил спецопераций и так далее. Имея хорошо подготовленного и экипированного снайпера, мы получаем инструмент, который способен не только поразить цель с дистанции более километра.

Автор: Анатолий Гаевский Хороший профессионал может приносить убытки противнику сравниваемые с убытками от диверсионной группы

"Хороший профессионал может приносить убытки противнику сравниваемые с убытками от диверсионной группы. Конечно, снайпер не может взять в плен "языка" и не способен захватывать объекты, как это делают ДРГ. Но прикрыть тех самых разведчиков высокоточным огнем с дистанции где противник бессилен, нанести ущерб командным пунктам, складам, путям поставки провизии не входя в зону повышенного внимания и главное пойти не выявленным ", - добавляет специалист.

Автор: Анатолий Гаевский В будущем украинский снайпер сможет корректировать огонь артиллерии, авиации, "подсвечивать" цели для управляемого вооружения и прочее

В будущем украинский снайпер сможет корректировать огонь артиллерии, авиации, "подсвечивать" цели для управляемого вооружения и прочее.

"Сейчас заложена база. Программа разбита на несколько уровней подготовки и все они учитывают текущее развитие снайпинга. Вершину пирамиды мы еще не заточили, для того чтобы вплести в систему что-новое, что появится в мире ", - рассказывает Роман К.



ОРУЖИЕ

По словам Руслана Ш. российские снайперы, как и наши, начинали войну с СВД.

"Если взять среднего пехотного снайпера, то и у нас и у них он воевал с СВД. Но у русских это новая СВД. Хотя она и не очень хорошо модернизирована, но это новая винтовка, новый ствол, новый прицел ПСО-3. У нас еще встречаются винтовки 70-80-х годов, имеют хороший настрел, прицелы изношены, нельзя доверять внесенной поправке ".

Автор: Анатолий Гаевский Снайпер ВСУ на позициях вблизи Марьинки. Декабрь 2017

"Россияне имеют новый снайперский патрон. Ранее мы стреляли снайперским патроном к СВД 7Н1 (снайперский патрон 7,62х54R образца 1966 - Gazeta.ua) сейчас уже и их нет, стреляют пулеметными (пулеметы ПКМ и КМ 7,62 имеют тот же калибр что и СВД - Gazeta.ua) . А у русских есть 7Н13, 7Н14 и 7Н26. Это патроны которых у нас никогда не было. С таким оружием на дистанциях до 800 метров у россиян серьезное преимущество. Спасает то, что подготовка у них тоже не лучшая и это дает нашим парня шанс ", - добавляет Руслан.

Стоимость экипировки современного снайпера может доходить до 1 млн. гривен, при этом винтовка это лишь 15% стоимости всего комплекта

С самого начала войны волонтеры начали покупать снайперам западные образцы оружия и оборудования. Использовать его учились прямо на передовой. Это и винтовки, и прицелы дневные, ночные и тепловизионные и масса вспомогательного оборудования.

Стоимость экипировки современного снайпера может доходить до 1 млн. гривен, при этом винтовка это лишь 15% стоимости всего комплекта. Многое, из необходимого снайперам, оборудования нет в нормативных документах, поэтому эти позиции закрывают волонтеры и сами бойцы.

Автор: Анатолий Гаевский Стоимость экипировки современного снайпера может доходить до 1 млн. гривен

"Закупка оборудования отнимает много времени. Можно побежать в магазин, показать пальцем и все взять, - объясняет Руслан Ш. - Но будет очень дорого. Ищу крайней мере втрое дешевле, чем в популярных сетях. Часто делают скидки, когда узнают, что это - для фонда ".

Самым заметным в снайперов стало появление американских винтовок Savage-110. В 2018 году Фонд "Рошен" приобрел для ВСУ около 250 единиц. К ним докупили качественные прицелы Nightforce. Эти комплекты сегодня уже в войсках.

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Автор: Анатолий Гаевский Самым заметным в снайперов стало появление американских винтовок Savage-110

"Savage не то оружие, которое мы отбирали, - говорит Роман К. - Ее получили по волонтерской помощи по факту того, что люди нам смогли предоставить. Вооруженные силы проводили испытания модульного оружия, это распространенная практика в мире, винтовки Desert Tech SRS A1 и крупнокалиберную Desert Tech HTI. Сейчас также рассматриваем модульную, мультикалиберную американскую винтовку Barrett MRAD в двух и более калибрах. В госзаказе на этот год уже эти винтовки есть и на следующий год тоже планируем их закупать. Есть надежда, что мы подобное оружие получим и как помощь от наших зарубежных партнеров ".

Алексей Н. снайпер одной из бригад ВСУ. В армии с 2007 года. Ремеслом овладевает с 2008-го, винтовку финского производства приобрел себе сам.

"Винтовка Sako TRG 22 калибром 308 Win, - рассказывает боец. - Популярная в армиях стран НАТО, а также стоит на вооружении отдельных украинских силовых структур. Зарекомендовала себя с наилучшей стороны, как точное, надежная оружие. По надежности не уступает автомату Калашникова, а по точности превосходит многие образцы оружия. Имеет хорошие показатели кучности боя, справляется с дистанциями 1000-1100 метров ".

Автор: Анатолий Гаевский Винтовка это лишь 15% стоимости всего комплекта оборудования снайпера

Алексею также приходилось работать с СВД, UAR-10 и американской H-S Precision.

"Не могу отдать ни одной из них преимущество, - объясняет он. - Каждая хороша для своих задач. К примеру для марксмена лучше полуавтомат, UAR-10 точнее, но СВД легче ".

Американские и европейские винтовки стреляют натовскими боеприпасами 308 Win (7,62 NATO) и самым популярным сегодня 338. Lapua Magnum 8,6 мм. Эти боеприпасы снайперам покупали волонтеры или же им приходилось искать боеприпасы за свой счет.

В этом году начали поступать боеприпасы производства Украины

"На 5 году войны есть проблемы с закупками иностранных боеприпасов", - рассказывает Роман К. - Когда изменился статус АТО на ООС, западные компании начали бояться возможных санкций. В этом году начали поступать боеприпасы производства Украины. Завод "Зброяр" прошел войсковые испытания своих патронов 308 и 338 калибров. Их уже начали закупать ".

"Появление собственных боеприпасов значительно улучшит подготовку людей. До этого мы зависели от волонтеров. Люди будут иметь желаемый настрел, а это один из определяющих элементов ремесла ", - добавляет специалист.

Автор: Анатолий Гаевский В этом году начали поступать боеприпасы производства Украины

Проблемы обеспечения непосредственно отражаются на подготовке специалистов, рассказывает Роман. К

"С нашим материально-техническим обеспечением можем проводить только базовую подготовку специалистов. К примеру, до недавнего времени, получив новые винтовки, мы имели определенный дефицит патронов. Это очень негативно отражалось на подготовке, а затем поддержании формы снайперов ".

С остальным оборудованием, говорят специалисты, еще сложнее. Старые руководящие документы, когда-то написанные под огромную советскую армию, требуют чтобы экипировка производилось внутри страны. Но чтобы это сделать, нужно много времени. Каждый из десятков элементов нужно сначала создать, а потом по тем же советским ГОСТам их еще будут испытывать.

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"Завод "Зброяр"начал поставлять марксменам винтовки UAR-10, - рассказывает офицер из школы снайперов. - Испытания их провели еще в 2016 году, а начали поступать в войска они в 2019-м. И это при том, что производитель хотел нам их продать, а армия остро нуждалась этих винтовок. Все были нацелены на результат, но системой руководящих документов процесс растянулся на три года ".

Не сидели сложа руки и пророссийские боевики. В выборе оружия, они также часто предпочитают западным образцам, объясняет Роман К.

"Частично в выборе оружия мы с ними переcикаемося. Основной калибр как и у нас американский 8,6 мм 338. Lapua Magnum. Имеют российские винтовки, в частности винтовки Лобаева, ORSIS T5000. Кадровые российские военные используют армейские модели, кторые частично попадают в руки местных. В остальном пересекаемся в иностранных карабинах и винтовках, которые завозятся как в Украину так и в РФ ", - говорит офицер.

ЛЮДИ

Отбор и подготовка снайперов дело тонкое и очень не простое. С военкомата в школу снайперов попасть невозможно. Курсант или отбирается или уже проходит службу в снайперском подразделении. Претендент, как минимум год должен отслужить в армии.

Автор: Анатолий Гаевский С военкомата в школу снайперов попасть невозможно

Командир снайперского подразделения отбирает себе людей и их уже направляют на учебу. Они проходят глубокое тестирование, многих отсеивают. Из тех кто остался, также не все заканчивают курс. Каждый элемент подготовки заканчивается экзаменом, который пересдать можно только раз.

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Такие жесткие рамки объясняют тем, что классические для других подразделений правила здесь не работают.

"Любой подразделение мы оцениваем, как группу лиц, - объясняет Роман К. - Эти группы цементируются волей командира и товарищей, военной дисциплиной, системой подготовки и традициями. В снайперов группа состоит из двух человек. Они выполняют задачи в сложных условиях с большими нагрузками и должны все это выдержать. Поэтому, именно базовые требования к бойцу очень важны. Отбор сюда во всем мире проблемный ".

"У нас нет возможности ставить критерий отбора такой, как нам бы хотелось. В общем, с теми нагрузками, что сегодня в армии, уровень материального и социального обеспечения желает лучшего. И с тех бойцов что есть, нам нужно отобрать людей к которым мы будем ставить сверхтребования. Маленький просчет здесь может привести к поражению на фронте или стоить человеку жизни. Поэтому приходится отсеивать бойцов, которых в принципе можно было бы со временем дотянуть до необходимого уровня, однако у них этого времени нет, - добавляет специалист.

Автор: Анатолий Гаевский Базовые требования к бойцу очень важны. Отбор снайперов во всем мире проблемный

Общая подготовка рекрута рассчитана на несколько лет. Базовая длится 3 месяца в школе снайперов. Но это необходимый минимум, а дальше инструкторы школы постоянно сопровождают своих воспитанников в течении службы.

"Базовый уровень подготовки у нас значительно шире, чем в армиях стран-партнеров, - объясняет Роман К. - Нам нужно научить человека выживать на поле боя, выполнять боевую задачу которое от него требует командир. И главное - вернуться живым после выполнения этой задачи. Ведь после обучения этот человек отправляется на фронт! "

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"Сравнивать нашу и противника подготовку трудно. С сертифицированных снайперов, которые прошли подготовку в нашей школе, на сегодня мы потеряли трех человек. Это менее 1% за два года. Выполняя задание постоянно с точки зрения статистики - это не много. С точки зрения жизней людей - это слишком много ", - добавляет Роман.

За изменениями в подготовке пришли и изменения в применении снайперов непосредственно в подразделениях.

"Мы сейчас вводим каждому батальона, кроме марксменов, свое небольшое снайперское подразделение, - рассказывает Роман. К. - Командиру батальона теперь не нужно будет ждать от командования выделения подобных специалистов. Он будет иметь своих. Но также отдельное снайперское подразделение должно быть в подчинении и командира бригады".

ТЕХНОЛОГИИ

На Донбассе россияне испытывают лазерное вооружение. Такое лучом сжигает глаза снайпера. Оборудование громоздкое, маломобильное и требует много энергии. Поэтому пока не сильно распространено. Руслан Ш. рассказывает о как минимум 5 случаях ранения таким наших бойцов.

"Появилась настоятельная необходимость - защита, - говорит инструктор. - Специальный светофильтр одевается на прицел. Такой стоит $ 850. Чтобы закрыть потребности по фронту, нужно $ 17 тыс. "

Антиснайперськие комплексы сканируют сектор на расстояние до 2 км

Известны также антиснайперськи комплексы. Они сканируют сектор на расстояние до 2 км вглубь и около километра по фронту. Проявляют все оптические приборы с сеткой и выдают точку на карте.

Такую же систему разработала украинская компания Archer. Государству предлагают взять ее на вооружение. Она передает прямоугольные координаты прямо на планшет для минометного расчета. Несколько минут - и проблема вражеского снайпера решена.

P.S

За более чем 5 лет войны украинские снайперы сделали мощный рывок в направлении обновления, совершенствования и улучшения работы. Но специалисты говорят, сегодня мы не преодолели и половины намеченного пути. Полноценно система должна заработать через 7-10 лет.

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