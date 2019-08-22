Львовские десантники показали свое вооружение

Фото: facebook.com/80brigade

22 августа, в 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде прошел день открытых дверей.

"Граждане призывного возраста и потенциальные кандидаты на военную службу по контракту ознакомиться с жизнедеятельностью львовских десантников. В общем часть посетило около четырехсот человек", - передает пресс-служба 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Посетителям показали условия проживания военнослужащих, образцы боевой техники, военное обмундирование, весь спектр подготовки военнослужащих к прыжкам с парашютом.

Рассказали историю военной части, которая принимала участие в ряде миротворческих миссий на территории других государств, а с первых дней российской агрессии против Украины защищает восточные границы.

Десантники устроили площадку, где продемонстрировали свои умения по рукопашному бою.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорого с украинцами воевать: ВСУ нанесли мощный удар по боевикам

"Мероприятие состоялось в рамках популяризации военной службы по контракту в десантно-штурмовых войсках", - говорится в сообщении.

В уровне 17 августа состоялась 30-я церемония награждения орденом "Народный герой Украины". Наградой отметили 9 героев, двух из них - посмертно.