Львовские десантники показали свое вооружение

22 августа, в 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде прошел день открытых дверей.
"Граждане призывного возраста и потенциальные кандидаты на военную службу по контракту ознакомиться с жизнедеятельностью львовских десантников. В общем часть посетило около четырехсот человек", - передает пресс-служба 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
Посетителям показали условия проживания военнослужащих, образцы боевой техники, военное обмундирование, весь спектр подготовки военнослужащих к прыжкам с парашютом.
Рассказали историю военной части, которая принимала участие в ряде миротворческих миссий на территории других государств, а с первых дней российской агрессии против Украины защищает восточные границы.
Десантники устроили площадку, где продемонстрировали свои умения по рукопашному бою.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорого с украинцами воевать: ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
"Мероприятие состоялось в рамках популяризации военной службы по контракту в десантно-штурмовых войсках", - говорится в сообщении.
В уровне 17 августа состоялась 30-я церемония награждения орденом "Народный герой Украины". Наградой отметили 9 героев, двух из них - посмертно.
Комментарии