Хоровая капелла "Дударик" приглашает на рок-мюзикл "Приключение Святого Николая"

Фото: предоставлено организаторами действа.

16 декабря в 16.00 и 18.30 на сцене театра Заньковецкой во Львове хоровая капелла "Дударик" в сопровождении рок-оркестра выступит с мюзиклом "Приключение Святого Николая".

"Уже с первого концерта мы поняли, что мюзикл удался. Реакция публики, особенно маленькой, была потрясающая. Дети с полной отдачей болеют за Николая, участвуют в снежных баталиях вместе с артистами, родители счастливы с неподдельной радостью вслушиваются в знакомые мелодии, и еще долго не покидают зал по окончании спектаклей. За эти 5 лет во Львове и области было сыграно более 30 спектаклей с неизменным успехом и аншлагами, то есть более 15 тысяч зрителей смогли посетить его. Это свидетельство принятия и огромной симпатии", - рассказывает руководитель хоровой капеллы "Дударик" Дмитрий Кацал.

Герои действа - ангелы, черти и кот - сойдутся в эпическом музыкальном поединке за веру в добро и Святого Николая.

Музыка к спектаклю создана на основе бессмертных хитов всех времен таких, как James Brown "I Feel Good", AC/DC "Highway To Hell", Queen "We Are The Champions", Chuck Berry "Johney B. Good", The Beatles "Hey Jude", Adele "Skyfall", Scorpions "You And I", Leonard Cohen "Halleluia", Eric Clapton -"Tears In Heaven".

Аранжировка Дмитрия Кацала, Владимира Заборовского. Автор и постановщик - Дмитрий Кацал.

В этом году мюзикл состоится во Львове в последний раз. В следующем году поедет гастролями по городам Украины.

"Мы повезем его Украине, но на львовян ожидает премьера нового рождественско-новогоднего мюзикла, который продлится от праздника Николая к Иордану. Секретов пока не раскрываю, но в нем зритель встретится с любимыми сказочными героями, персонажами из мультиков и кино, совместно спасать "Рождественское чудо".

Планы у нас амбициозные. Гастроли на западе Украины и в Киеве. Тогда центр и юг. Но через год", - добавляет Кацал.

