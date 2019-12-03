 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18000
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5355
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 360
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2980
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1233
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1143
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1242
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1035
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1089
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11448
Фото
Все фото
4
10
26
3
5
Хоровая капелла &quot;Дударик&quot; приглашает на рок-мюзикл &quot;Приключение Святого Николая&quot;
Хоровая капелла "Дударик" приглашает на рок-мюзикл "Приключение Святого Николая"
Показали фото выступления циркачей 1982 года
Показали фото выступления циркачей 1982 года
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
Исторический триллер о Голодоморе глазами журналиста Гарета Джонса показали во Львове
Исторический триллер о Голодоморе глазами журналиста Гарета Джонса показали во Львове
Видео
Все видео
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
Львовян приглашают праздновать Рождество с Тиной Кароль
Львовян приглашают праздновать Рождество с Тиной Кароль
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Интервью
1/5
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1224
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1989
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5355
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6732
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3069
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 459
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
вторник, 03 декабря 2019 12:15

Хоровая капелла "Дударик" приглашает на рок-мюзикл "Приключение Святого Николая"
4

  Комментировать

Музыка к спектаклю создана на основе бессмертных хитов всех времен таких, как James Brown "I Feel Good", AC/DC "Highway To Hell", Queen "We Are The Champions", Chuck Berry "Johney B. Good", The Beatles "Hey Jude", Adele "Skyfall", Scorpions "You And I", Leonard Cohen "Halleluia", Eric Clapton -"Tears In Heaven".
Фото: предоставлено организаторами действа.
Музыка к спектаклю создана на основе бессмертных хитов всех времен таких, как James Brown "I Feel Good", AC/DC "Highway To Hell", Queen "We Are The Champions", Chuck Berry "Johney B. Good", The Beatles "Hey Jude", Adele "Skyfall", Scorpions "You And I", Leonard Cohen "Halleluia", Eric Clapton -"Tears In Heaven".
Музыка к спектаклю создана на основе бессмертных хитов всех времен таких, как James Brown "I Feel Good", AC/DC "Highway To Hell", Queen "We Are The Champions", Chuck Berry "Johney B. Good", The Beatles "Hey Jude", Adele "Skyfall", Scorpions "You And I", Leonard Cohen "Halleluia", Eric Clapton -"Tears In Heaven".
Музыка к спектаклю создана на основе бессмертных хитов всех времен таких, как James Brown "I Feel Good", AC/DC "Highway To Hell", Queen "We Are The Champions", Chuck Berry "Johney B. Good", The Beatles "Hey Jude", Adele "Skyfall", Scorpions "You And I", Leonard Cohen "Halleluia", Eric Clapton -"Tears In Heaven".

16 декабря в 16.00 и 18.30 на сцене театра Заньковецкой во Львове хоровая капелла "Дударик" в сопровождении рок-оркестра выступит с мюзиклом "Приключение Святого Николая".

"Уже с первого концерта мы поняли, что мюзикл удался. Реакция публики, особенно маленькой, была потрясающая. Дети с полной отдачей болеют за Николая, участвуют в снежных баталиях вместе с артистами, родители счастливы с неподдельной радостью вслушиваются в знакомые мелодии, и еще долго не покидают зал по окончании спектаклей. За эти 5 лет во Львове и области было сыграно более 30 спектаклей с неизменным успехом и аншлагами, то есть более 15 тысяч зрителей смогли посетить его. Это свидетельство принятия и огромной симпатии", - рассказывает руководитель хоровой капеллы "Дударик" Дмитрий Кацал.

Герои действа - ангелы, черти и кот - сойдутся в эпическом музыкальном поединке за веру в добро и Святого Николая.

Музыка к спектаклю создана на основе бессмертных хитов всех времен таких, как James Brown "I Feel Good", AC/DC "Highway To Hell", Queen "We Are The Champions", Chuck Berry "Johney B. Good", The Beatles "Hey Jude", Adele "Skyfall", Scorpions "You And I", Leonard Cohen "Halleluia", Eric Clapton -"Tears In Heaven".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали фото выступления циркачей 1982 года

Аранжировка Дмитрия Кацала, Владимира Заборовского. Автор и постановщик - Дмитрий Кацал.

В этом году мюзикл состоится во Львове в последний раз. В следующем году поедет гастролями по городам Украины.

"Мы повезем его Украине, но на львовян ожидает премьера нового рождественско-новогоднего мюзикла, который продлится от праздника Николая к Иордану. Секретов пока не раскрываю, но в нем зритель встретится с любимыми сказочными героями, персонажами из мультиков и кино, совместно спасать "Рождественское чудо".

Планы у нас амбициозные. Гастроли на западе Украины и в Киеве. Тогда центр и юг. Но через год", - добавляет Кацал.

5 декабря во Львове состоится Форум молодых лидеров по безопасности, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Его тема: "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". Мероприятие проходит накануне нормандской встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 года в Париже. В центре разговора – российская агрессия против Украины и война на Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хоровая капелла "Дударик" приглашает на рок-мюзикл "Приключение Святого Николая"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

5-летний мальчик умер от выстрела в голову

Вынесли приговор украинскому командиру

От взрыва на заводе погибли 2 тыс. человек

Самое читаемое
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 85665
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 10341
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
6
 Просмотров: 8622
Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
 Просмотров: 8316
Пересмотр &quot;зеленого&quot; тарифа — безответственность государства перед инвесторами - эксперт
Пересмотр "зеленого" тарифа — безответственность государства перед инвесторами - эксперт Просмотров: 6534
Львов
Показали фото выступления циркачей 1982 года
Показали фото выступления циркачей 1982 года
10
 Просмотров: 603
11-летнюю школьницу нашли мертвой в ванной
11-летнюю школьницу нашли мертвой в ванной Просмотров: 1818
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
 4 Просмотров: 5355
Что нас ждет после 9 декабря - во Львове состоится форум молодых лидеров
Что нас ждет после 9 декабря - во Львове состоится форум молодых лидеров Просмотров: 117
Чтобы не конфисковали: Дубневич переписал имущество на сына
Чтобы не конфисковали: Дубневич переписал имущество на сына
6
 Просмотров: 837
Больше всего комментируют
4
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
4
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
2
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
2
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
Голосов: 493
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua