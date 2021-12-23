Харьковчанка вызвала полицию, потому что после секса от нее сбежал любовник

Женщина пожаловалась, что случайный мужчина скрылся от нее после секса. Из мести она вызвала полицию. Фото: скриншот с видео

В Харькове женщина якобы вызвала полицию и заявила об изнасиловании. После приезда правоохранителей призналась, что близость была взаимной, а в полицию обратилась из-за "женской обиды".

Видео с признанием женщины распространил "Типичный ХТЗ" в Telegram. Когда произошел инцидент, не уточнили.

На кадрах видно, как харьковчанка объясняет якобы правоохранителям, что после орального секса от нее сбежал любовник и она решила позвонить в полицию для мести.

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"Меня никто не насиловал. Это ложный вызов. Фактически оральный секс был, но это было добровольно. Вызвала полицию из-за обиды", - сказала героиня видео.

Случайный знакомый оставил женщине "компенсацию" в виде подарков. Мужчина купил харьковчанке кофе, сигареты и крем для лица.

"Молодой мужчина купил мне сигареты, кофе и крем для лица, там, в аптеке. Но убежал от меня. Мы занимались сексом, но он убежал. А я влюбилась, ну как всегда", - с грустью рассказала женщина.

В киевском парке мужчина и женщина решили заняться сексом, не обращая внимания на прохожих. Те вызвали Муниципальную охрану. Судя по видео, мужчина с женщиной были пьяны. Рядом на скамейке стояла бутылка с алкоголем. Примечательно, что женщина едва держалась на ногах, мужчина во время общения вообще лежал.