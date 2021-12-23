Харьковчанка вызвала полицию, потому что после секса от нее сбежал любовник

 
Ексклюзивы
1/5
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 369
Собаки-бусинки, крошечные деревья, хаты-мазанки – как в Киеве создают мини-Украину: яркие фото и видео
Собаки-бусинки, крошечные деревья, хаты-мазанки – как в Киеве создают мини-Украину: яркие фото и видео
Просмотров: 1998
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 558
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2754
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4374
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 252
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1116
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1503
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 756
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2358
Фото
Все фото
6
6
12
12
6
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
Поваленные деревья и светофоры: по Харькову пронесся разрушительный ураган
Поваленные деревья и светофоры: по Харькову пронесся разрушительный ураган
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
Несли шестеро: в Харькове приготовили самый большой хот-дог
Несли шестеро: в Харькове приготовили самый большой хот-дог
В Харькове с поличным поймали шпионов, похитивших материалы тайных военных разработок
В Харькове с поличным поймали шпионов, похитивших материалы тайных военных разработок
Видео
Все видео
Харьковчанка вызвала полицию, потому что после секса от нее сбежал любовник
Харьковчанка вызвала полицию, потому что после секса от нее сбежал любовник
Экс-полицейский выпустил пулю в студента после замечания о маске
Экс-полицейский выпустил пулю в студента после замечания о маске
Подростки устроили перекур в метро
Подростки устроили перекур в метро
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
В Харькове срoвнили с землей легендарный завод: зрелищные кадры взрыва
В Харькове срoвнили с землей легендарный завод: зрелищные кадры взрыва
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1809
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1080
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2880
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2268
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 декабря 2021
Просмотров: 171
Три зозулі
Я знав Григора Тютюнника. Востаннє бачились отак от у кінці грудня, за пару місяців до його смерті. Він стояв на порозі босий, поперемінно на одній ...
пятница, 24 декабря 2021 02:52

Харьковчанка вызвала полицию, потому что после секса от нее сбежал любовник

  Комментировать
Харьковчанка вызвала полицию, потому что после секса от нее сбежал любовник
Женщина пожаловалась, что случайный мужчина скрылся от нее после секса. Из мести она вызвала полицию. Фото: скриншот с видео

В Харькове женщина якобы вызвала полицию и заявила об изнасиловании. После приезда правоохранителей призналась, что близость была взаимной, а в полицию обратилась из-за "женской обиды".

Видео с признанием женщины распространил "Типичный ХТЗ" в Telegram. Когда произошел инцидент, не уточнили.

На кадрах видно, как харьковчанка объясняет якобы правоохранителям, что после орального секса от нее сбежал любовник и она решила позвонить в полицию для мести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На камеру сняли гинеколога, который предлагал пациентке лечение сексом

"Меня никто не насиловал. Это ложный вызов. Фактически оральный секс был, но это было добровольно. Вызвала полицию из-за обиды", - сказала героиня видео.

Случайный знакомый оставил женщине "компенсацию" в виде подарков. Мужчина купил харьковчанке кофе, сигареты и крем для лица.

"Молодой мужчина купил мне сигареты, кофе и крем для лица, там, в аптеке. Но убежал от меня. Мы занимались сексом, но он убежал. А я влюбилась, ну как всегда", - с грустью рассказала женщина.

В киевском парке мужчина и женщина решили заняться сексом, не обращая внимания на прохожих. Те вызвали Муниципальную охрану. Судя по видео, мужчина с женщиной были пьяны. Рядом на скамейке стояла бутылка с алкоголем. Примечательно, что женщина едва держалась на ногах, мужчина во время общения вообще лежал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Харьковчанка вызвала полицию, потому что после секса от нее сбежал любовник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 16047
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 12519
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
10
 Просмотров: 11817
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 9657
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook Просмотров: 7110
Новости Харькова
Семьи погибших в теракте харьковчан будут судиться против Украины
Семьи погибших в теракте харьковчан будут судиться против Украины Просмотров: 2034
"ОПЗЖ=ФСБ" - офис бывших "регионалов" обрисовали
"ОПЗЖ=ФСБ" - офис бывших "регионалов" обрисовали Просмотров: 342
В Харьковской области уничтожат 30,5 тыс. доз Covid-вакцины
В Харьковской области уничтожат 30,5 тыс. доз Covid-вакцины Просмотров: 207
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
6
 Просмотров: 2799
Поваленные деревья и светофоры: по Харькову пронесся разрушительный ураган
Поваленные деревья и светофоры: по Харькову пронесся разрушительный ураган
6
 Просмотров: 2475
Больше всего комментируют
10
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
8
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
3
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"
2
"Слуги народа" хотят уничтожить Суспільне - заявление компании
2
РФ может нанести по Украине ядерный удар - председатель ВР Стефанчук
Голосов: 358
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть