Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды

Фото: Валерий Шмаков

24-летний Богдан Мацюра открыл во Львове ресторан здоровой и быстрой еды "Ґейзер". Расположен на улице Ивана Франко..

Владелец в прошлом участвовал в АТО в составе добровольческого полка "Азов". Имеет образование повара. Работал ранее су-шефом в ресторане японской кухни.

"Ґейзер - источник, фонтанирует горячей водой и паром, поэтому и выбрали такое название. Готовим овощи, мясо, рыбу на пару. Соусы тоже сами делаем на основе масла, обезжиренного йогурта. Булочки и хлеб у нас из цельнозернового и смеси ржаной и пшеничной муки ", - рассказывает Богдан.

В заведении подают сэндвичи, салаты. Сэндвичи примерно стоят 50 гривен, салаты - 70. Из напитков является кофе, чай, лимонад. Готовят и занимаются организацией только вдвоем.

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"Сначала собирались готовить в основном еду на вынос, но теперь объединяем оба формата. Вводим в меню еще пасты и впоследствии супы", - говорит владелец заведения.

Шеф-поваром является сам Богдан. Помогает ему девушка.

Ветеран АТО Сергей Бондарук открыл во Львове на улице Модеста Менцинского рыбный ресторан Fisher. Шеф-поваром в заведении является он сам.