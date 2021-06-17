Четыре месяца на цепи: пара из Харькова установила рекорд и рассталась

 
Ексклюзивы
1/5
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 387
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 432
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 927
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 801
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1746
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 909
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 450
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 720
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 711
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Фото
Все фото
5
3
4
4
4
Смерч, град и затопленные дома: показали последствия страшной непогоды
Смерч, град и затопленные дома: показали последствия страшной непогоды
Залитый кровью пол и беспорядок: пострадавший в ДТП избил медиков
Залитый кровью пол и беспорядок: пострадавший в ДТП избил медиков
Легковушка после ДТП разлетелась пополам и загорелась: кадры аварии
Легковушка после ДТП разлетелась пополам и загорелась: кадры аварии
Самоубийца поджег себя с авто в гараже
Самоубийца поджег себя с авто в гараже
СБУ задержала 60 титушок, которые должны были создать &quot;картинку&quot; для России
СБУ задержала 60 титушок, которые должны были создать "картинку" для России
Видео
Все видео
Унижал и ругал патрульных: задержали хамовитого автоблогера
Унижал и ругал патрульных: задержали хамовитого автоблогера
Дебошир разгромил трамвай и напал на женщину-водителя
Дебошир разгромил трамвай и напал на женщину-водителя
Харьковчанка, которая назвала парад вышиванок "х**ней", записала извинение
Харьковчанка, которая назвала парад вышиванок "х**ней", записала извинение
Продает в интернете кроссовки: рассказали о противнице парада вышиванок
Продает в интернете кроссовки: рассказали о противнице парада вышиванок
"Это просто отвратительно" - женщина обругала парад вышиванок в своем городе
"Это просто отвратительно" - женщина обругала парад вышиванок в своем городе
Интервью
1/5
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 396
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 441
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 2295
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 198
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 909
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 684
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
четверг, 17 июня 2021 15:51

Четыре месяца на цепи: пара из Харькова установила рекорд и рассталась

  Комментировать
Четыре месяца на цепи: пара из Харькова установила рекорд и рассталась
Влюбленные из Харькова разорвали цепь и разошлись. Фото: скриншот с видео "Сегодня"

Скованные цепью харьковчане 33-летний Александр Кудлай и 28-летняя Виктория Пустовитова сняли ее в Киеве возле скульптуры единения на Днепровской набережной.

Сделали это в присутствии представителя Книги рекордов Украины, пишет "BBC.Украина".

Виктория заявила, что "такая любовь ей не подошла", и именно она была инициатором разрыва.

"Я не хочу это принимать. Я хочу вернуться к полноценной жизни, хочу заниматься своими делами. Хочу реализовывать себя. Думаю, что наша пара станет хорошим примером для всей Украины и для пар за пределами страны, что такого не стоит повторять", - сказала Пустовитова.

По ее словам, сильных ссор между ней и Александром не было, а желание завершить отношения "имело накопительный эффект".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Садимся в машину через одну дверь" - как живут влюбленные, которые сковали себя цепью

Экс-партнер девушки заявил, что они с Викторией плохо знали друг друга.

"До того, как надели цепи, мы плохо знали друг друга, мало что обсуждали, не разговаривали. А сейчас наша коммуникация уже давно наладилась, мы друг друга знаем досконально, наизнанку. И здравый смысл нам почти одновременно подсказал, что у нас не будет здоровых отношений", - сказал Кудлай.

Он добавил, что за время отношений предлагал Виктории жениться, но хорошо, что такой шаг они сделали.

"Были настроены решительно. Свадьба и все такое. Хорошо, что это поняли раньше, чем поженились, что не подходим (друг другу. - Gazeta.ua)", - сказал мужчина.

Виктория Пустовитова и Александр Кудлай знакомые шесть лет. Пара встречалась более двух лет, а затем сделала паузу в отношениях. С января в этом году парень и девушка снова стали жить вместе. Приковали к своим рукам цепь 14 февраля. Для этого специально приехали из Харькова в Киев. С цепью планировали прожить три месяца, чтобы проверить прочность чувств, и установить рекорд Украины. Поступок вызвал неоднозначные оценки в соцсетях. Одни поддерживали решение пары, другие объясняли его возможным давлением со стороны партнера или желанием прославиться. Накануне снятия цепи пара сообщила, что решила полностью разорвать отношения. Сегодня еще раз подтвердила это желание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Четыре месяца на цепи: пара из Харькова установила рекорд и рассталась». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

The New York Times написали статью об украинском гимне

Імператріця померла народжуючі 14-ту дитину

Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36: активисты готовят "сюрприз" под стенами МВД

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 12177
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 4428
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 4203
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 Просмотров: 3672
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3294
Новости Харькова
Парень пытался прыгнуть с балкона торгового центра
Парень пытался прыгнуть с балкона торгового центра Просмотров: 171
Седьмой год декоммунизации: суд стал на сторону Жукова
Седьмой год декоммунизации: суд стал на сторону Жукова Просмотров: 495
Смерч, град и затопленные дома: показали последствия страшной непогоды
Смерч, град и затопленные дома: показали последствия страшной непогоды
5
 Просмотров: 1368
18-летний мужчина ночью украл авто - его настигла мгновенная карма
18-летний мужчина ночью украл авто - его настигла мгновенная карма Просмотров: 495
13-летнюю девушку нашли мертвой на железнодорожном мосту
13-летнюю девушку нашли мертвой на железнодорожном мосту Просмотров: 720
Больше всего комментируют
8
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
6
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
1
Уволенный Тупицкий "заседает" в Конституционном суде
Голосов: 400
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть