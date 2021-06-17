Четыре месяца на цепи: пара из Харькова установила рекорд и рассталась

Влюбленные из Харькова разорвали цепь и разошлись. Фото: скриншот с видео "Сегодня"

Скованные цепью харьковчане 33-летний Александр Кудлай и 28-летняя Виктория Пустовитова сняли ее в Киеве возле скульптуры единения на Днепровской набережной.

Сделали это в присутствии представителя Книги рекордов Украины, пишет "BBC.Украина".

Виктория заявила, что "такая любовь ей не подошла", и именно она была инициатором разрыва.

"Я не хочу это принимать. Я хочу вернуться к полноценной жизни, хочу заниматься своими делами. Хочу реализовывать себя. Думаю, что наша пара станет хорошим примером для всей Украины и для пар за пределами страны, что такого не стоит повторять", - сказала Пустовитова.

По ее словам, сильных ссор между ней и Александром не было, а желание завершить отношения "имело накопительный эффект".

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Экс-партнер девушки заявил, что они с Викторией плохо знали друг друга.

"До того, как надели цепи, мы плохо знали друг друга, мало что обсуждали, не разговаривали. А сейчас наша коммуникация уже давно наладилась, мы друг друга знаем досконально, наизнанку. И здравый смысл нам почти одновременно подсказал, что у нас не будет здоровых отношений", - сказал Кудлай.

Он добавил, что за время отношений предлагал Виктории жениться, но хорошо, что такой шаг они сделали.

"Были настроены решительно. Свадьба и все такое. Хорошо, что это поняли раньше, чем поженились, что не подходим (друг другу. - Gazeta.ua)", - сказал мужчина.

Виктория Пустовитова и Александр Кудлай знакомые шесть лет. Пара встречалась более двух лет, а затем сделала паузу в отношениях. С января в этом году парень и девушка снова стали жить вместе. Приковали к своим рукам цепь 14 февраля. Для этого специально приехали из Харькова в Киев. С цепью планировали прожить три месяца, чтобы проверить прочность чувств, и установить рекорд Украины. Поступок вызвал неоднозначные оценки в соцсетях. Одни поддерживали решение пары, другие объясняли его возможным давлением со стороны партнера или желанием прославиться. Накануне снятия цепи пара сообщила, что решила полностью разорвать отношения. Сегодня еще раз подтвердила это желание.