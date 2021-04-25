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понедельник, 26 апреля 2021 05:01

Церковный праздник 26 апреля: началась Страстная неделя

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Церковный праздник 26 апреля: началась Страстная неделя
Сегодня начинается Страстная неделя. Фото: narodna-pravda.ua

26 апреля начинается Страстная неделя, Великий понедельник и чтят память Священномученика Артемона.

"Также, сегодня церковь отмечает День пчеловодовиили праздник Фомаиды Медуницы. Именно тогда просыпаются цветы, пчелы. Начинают свою работу пчеловоды", - рассказал Gazeta.ua отец Лаврентий Ян Жезицкий.

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У Великий понедельник церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, которого завистливые братья продали в Египет, сказав отцу, что его разорвали звери. Умеренный Иосиф рассматривается как прообраз преданного Христа. В понедельник Страстной седмицы служится молебен, что возлагает начало церковному чину мироварения. Миро - это смесь 50 веществ на основе оливкового масла, трав и смол. Миро считается святыней, хранится в алтаре и используется в таинстве Миропомазания. Готовится миро только раз в году - с понедельника по среду Страстной недели, в четверг освящается.

В страстную неделю вспоминается Тайная Вечеря, страдания, распятие и погребение Иисуса Христа. Все дни Страстной недели называются "Большими" - Великий Понедельник, Великий Вторник и т.д., также употребляется эпитет "Страстной".

В православии первые три дня Страстной седмицы совершается Литургия Преждеосвященных Даров, в Великий четверг и Великую субботу - литургия Василия Великого, в Великую пятницу литургия не происходит. В первые три дня Страстной седмицы устав предлагает прочитывать весь Псалтырь, кроме 17-й кафизмы, читаемой на утрени Великой Субботы.

На Страстной неделе все православные христиане, которые в течение поста еще не исповедовались и не причащались, должны это обязательно сделать - в любой день утром, кроме пятницы.

В Великий понедельник, как и в течение всего Страстной недели, нельзя веселиться, развлекаться, ссориться с кем-нибудь, вспоминать обиды. Также не принято ходить в гости в этот день. С Великого понедельника пост усиливается - то есть по-прежнему под запретом мясо, молочные продукты, рыба.

На шестую неделю Великого поста начинается Вербный неделю, завершается православным праздником. В Вербное воскресенье святят вербу. Утром на Богослужение сходятся все, потому что "грех не пойти в церковь, как святят вербу". Когда заканчивается богослужение и священник окропит ветви святой водой, то дети стараются как можно быстрее достать иву и тут же проглотить по несколько "котиков" - "чтобы горло не болело".

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