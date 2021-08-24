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вторник, 24 августа 2021 15:35

Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
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Легкоатлетический пробег состоялся по случаю 30-ой годовщины Независимости Украины
Фото: Валерий Шмаков
Легкоатлетический пробег состоялся по случаю 30-ой годовщины Независимости Украины
Легкоатлетический пробег состоялся по случаю 30-ой годовщины Независимости Украины
Легкоатлетический пробег состоялся по случаю 30-ой годовщины Независимости Украины
Легкоатлетический пробег состоялся по случаю 30-ой годовщины Независимости Украины

Во Львове по случаю тридцатой годовщины Независимости Украины состоялся легкоатлетический пробег "Забег в вышиванках-2021".

Несмотря на утренний дождь, в вышиванках пробежались более 500 львовян. Участники забега преодолевали дистанции 1, 3 и 5 км. Отдельно были проведены короткие детские забеги.

Местом старта и финиша стала площадь перед Львовским оперным театром. Принять участие мог каждый желающий, нужно было зарегистрироваться и получить у организаторов белую футболку с принтом вышиванки.

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"Среди главных идей события - популяризация здорового образа жизни, расширение дружеских связей между спортивными клубами а также напомнить украинцам о их корнях, которыми стоит гордиться", - говорят организаторы забега.

Каждый участник получил медаль финишера и футболку для профессионального занятия спортом. Кроме этого, победители, которые финишировали первыми, получили кубки и призы от спонсоров.

Организатором мероприятия является общественная организация Smart Run и управления спорта Львова.

27 июня во время полумарафона во Львове умер 23-летний участник. Бегуну стало плохо за 200 м до финиша. Организаторы забега приостановили соревнования. Медики пытались реанимировать мужчину, но тщетно.

Парень не был профессиональным спортсменом, а самоучкой-любителем, работал в ИТ, сообщил начальник управления спорта Львовского горсовета Антон Никулин.

Также, по его словам, парень бежал с высоким пульсом и мог употреблять энергетические напитки. Это, вероятно, и было причиной его смерти.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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