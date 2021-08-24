В Киеве начался Марш защитников Украины

Ветераны войны на Донбассе, их семьи и волонтеры вышли на Марш защитников Украины в Киеве.
К маршу в столице присоединилось несколько тысяч человек, сообщает "Громадське".
Участие в мероприятии принимают ветераны войны на Донбассе, волонтеры, военные медики и капелланы, диаспора белорусов, а также родные погибших на Майдане.
Участники марша вышли с флагами Украины и фото погибших. Люди на улицах Киева провожали участников марша аплодисментами и выкрикивали "Спасибо".
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Также было слышно "Слава Украине", "Украина превыше всего" и "Путин х ** ло".
В Киеве провели военный парад, посвященный празднованию Дня Независимости Украины. В торжественных событиях к празднованию 30-й годовщины взяли участие Вооруженные силы Украины. Над столицей пролетела авиация и прошла техника, в частности, наиболее тяжеловозный самолет в мире - Ан-225 "Мрія".
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