В Киеве начался Марш защитников Украины

Участники марша вышли с флагами Украины и фото погибших. Фото: Громадське

Ветераны войны на Донбассе, их семьи и волонтеры вышли на Марш защитников Украины в Киеве.

К маршу в столице присоединилось несколько тысяч человек, сообщает "Громадське".

Участие в мероприятии принимают ветераны войны на Донбассе, волонтеры, военные медики и капелланы, диаспора белорусов, а также родные погибших на Майдане.

Участники марша вышли с флагами Украины и фото погибших. Люди на улицах Киева провожали участников марша аплодисментами и выкрикивали "Спасибо".

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Также было слышно "Слава Украине", "Украина превыше всего" и "Путин х ** ло".

В Киеве провели военный парад, посвященный празднованию Дня Независимости Украины. В торжественных событиях к празднованию 30-й годовщины взяли участие Вооруженные силы Украины. Над столицей пролетела авиация и прошла техника, в частности, наиболее тяжеловозный самолет в мире - Ан-225 "Мрія".