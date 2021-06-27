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воскресенье, 27 июня 2021 13:15

До финиша оставалось 200 м - марафонца не спасли

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До финиша оставалось 200 м - марафонца не спасли
Трагедия во Львове: во время соревнований умер 23-летний бегун. Фото: dailylviv.com

Во время проведения соревнований умер 23-летний участник. Бегуну стало плохо за 200 м до финиша.

Трагедия произошла в центре Львова возле памятника Тарасу Шевченко. Организаторы львовского полумарафон (21 км) приостановили соревнования. Медики пытались реанимировать мужчину, но попытки были тщетными. Об этом сообщает Zaxid.net.

Эту информацию подтвердил мэр Львова Андрей Садовый. Детали смерти участника полумарафона должны сообщить на экстренном брифинге в мэрии.

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Погибший бегун неоднократно принимал участие в подобных соревнованиях, по предварительным данным. Во время сегодняшнего полумарафона он показывал замечательный результат. Пытался установить рекорд, но за 200 м до финиша ему стало плохо.

На Камчатке в России во время лыжных соревнований "Авачинский марафон" погиб 61-летний лыжник. Еще один спортсмен госпитализирован с травмами. Трагедия произошла 18 апреля. По предварительным данным, погибший вылетел с трассы и врезался в дерево. Мужчина не страдал от хронических заболеваний, а в день старта не жаловался на плохое самочувствие. Правоохранители начали проверку инцидента, следователи устанавливают причину смерти.

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