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понедельник, 19 апреля 2021 07:42

Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео

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Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
На Камчатке во время лыжных соревнований погиб 61-летний спортсмен. Еще один госпитализирован с травмами. Фото: скриншот с видео

На Камчатке в России во время лыжных соревнований "Авачинский марафон" погиб 61-летний лыжник. Еще один спортсмен госпитализирован с травмами. Трагедия произошла 18 апреля.

По предварительным данным, погибший вылетел с трассы и врезался в дерево. Мужчина не страдал от хронических заболеваний, а в день старта не жаловался на плохое самочувствие. Правоохранители начали проверку инцидента, следователи устанавливают причину смерти. Об этом со ссылкой на пресс-служба правительства Камчатского края сообщает "Интерфакс".

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Пострадавшему лыжнику 49 лет. Он находится в стационаре, а его состояние оценивается как стабильное.

Видео падения спортсменов распространяют в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько человек падают на резком вираже, двое из них врезаются в дерево.

Внимание! Видео содержит кадры, которые могут шокировать!

Во время катания на лыжах на горе Стиг Раховского района Закарпатской области убился 44-летний турист из Киева. Он столкнулся с деревом и от полученных травм скончался.

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