День Независимости: в Одессе прошел Марш защитников

Фото: "Думская"

В День Независимости Украины в Одессе прошел Марш защитников.

В нем приняли участие ветераны, военнослужащие, активисты и другие жители города, сообщает "Думская".

Участники двинулись от Оперного театра по Ришельевской улице к Куликова полю, потом пошли по Канатной улице в сквер Небесной Сотни. Весь этот путь участники марша несли большой флаг Украины.

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В первых рядах марша за большими плакатами "С Днем независимости, Украина!" и "Украина или смерть". Люди несли портреты погибших военных.

Ряд украинцев получили государственные награды, которые вручил президент Владимир Зеленский во время официальных торжеств ко Дню Независимости Украины. Звание Героя Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоили Сергею Белоусу. Звание Героя Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" посмертно - старшине Максиму Ридзаничу. Отличия получали родственники погибших воинов. Орден "Золотая Звезда" вручили полковнику Евгению Сидоренко.