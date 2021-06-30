Мчал на грани возможностей: назвали причины смерти 23-летнего бегуна

23-летний Никита, который умер во время львовского полумарафона, бежал с высоким пульсом и мог принимать энергетические напитки. Фото: zaxid.net

23-летний Никита, который умер во время львовского полумарафона, бежал с высоким пульсом и мог принимать энергетические напитки. Это, вероятно, и стало причиной его смерти.

Никита не был профессиональным спортсменом, а самоучкой-любителем, работал ІТ-шником. Об этом в Facebook сообщил начальник управления спорта Львовского горсовета Антон Никулин.

"Бегал с высоким пульсом -175-189 ударов. А такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими. Такой пульс врачи приравнивают к красной зоне и не рекомендуют заниматься легкой атлетикой. По словам патологоанатома, также есть подозрение на принятие энергетической жидкости, которая глушила сигналы организма. Также одной из причин внезапной остановки сердца стало обезвоживание организма", - сообщил Антон Никулин.

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Добавил, что Никита бежал гораздо быстрее, чем на других марафонах, в которых он принимал участие.

"15-километровую дистанцию ​​полумарафона Никита пробежал за очень короткое время. Установил личный рекорд и изо всех сил стремился его улучшить на дистанции 21 километра. Учитывая результаты Никиты в Черкассах, во Львове он бежал гораздо быстрее. И эта информация дает понять, что он, будучи бегуном-любителем, мчался к финишу на грани возможностей", - подчеркнул Антон Никулин.

27 июня во время полумарафона во Львове умер 23-летний участник. Бегуну стало плохо за 200 м до финиша. Организаторы забега приостановили соревнования. Медики пытались реанимировать мужчину, но тщетно.