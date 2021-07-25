В Украине впервые состоится военный забег

Забег состоится 10 октября в Киеве. Фото: armyinform

10 октября, в Киеве, в Мариинском парке состоится первый украинский военный забег.

Он посвящен 30-летию Вооруженных Сил Украины, сообщает АрмияInform.

На старт выйдут представители всех видов и родов войск ВСУ.

"Украина - единственное государство в Европе, на территории которой идут активные боевые действия, станет первой на континенте, где состоится спортивный забег под эгидой ее Вооруженных Сил", - говорится в сообщении.

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Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте. Благотворительный взнос составляет 200 грн, для участников АТО/ООС - 100 грн.

Дистанции составляют пять и десять километров. Мероприятие является благотворительным. Собранные средства пойдут на помощь участникам боевых действий, пострадавшим во время участия в АТО/ООС.

Организатором военного забега выступило Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

На Николаевщине завершились первые международные украинско-британские военные учения "Казацкая булава - 2021". Во время торжественной церемонии лучших участников учений наградили знаками отличия и ценными подарками.