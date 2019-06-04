Ярко, уникально и необычно: показали выставку картин из пластилина

Фото: Оксана Княжик

Художница Алла Вострякова открыла выставку пластилиновой живописи во Львове. Рисует картины из пластилина 18 лет.

"За это время успела выработать свои техники - говорит мастерица. - В мире всего пластилином рисует до десятка человек. Научилась всего сама. В техникуме преподаватель впервые рассказала о пластилиновой живописи. Я попробовала и мне понравилось. Сначала рисовала пальцами, но потом мне захотелось большего. Я сделала свой инструмент - стек. Им можно рисовать тонкие линии и картина получается нежнее".

Впервые пластилином Алла Вострякова нарисовала натюрморт.

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"Он до сих пор хранится у моих родителей. Вторая картина была более художественной. Уникальность этой техники в том, что с обычного пластилина можно создавать необычные работы. Надо только пластилин и стекло. Оно должно быть качественным, чтобы не пропускало ультрафиолет и картины не выцветали потом. Тогда на стекле делаю зарисовку и выходит картина. Самая большая для меня проблема - это дефицит белого и черного пластилина. Ведь преимущественно в пачке много цветного".

Во время выставки художница проведет мастер-класс пластилиновой живописи.

"Есть цель показать молодежи, что можно делать из пластилина. Впереди лето, у них будет больше свободного времени, поэтому смогут провести его с пользой и приобщиться к прекрасному искусству. Во время мастер-класса смогут сами вылепить картину на подарок или для себя. Пластилиновая техника очень доступна, поэтому каждый может быть в ней художником".

Алла Вострикова показала 15 картин в разных жанрах и временных промежутках. Выставка продлится неделю, поэтому все желающие смогут посетить.

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