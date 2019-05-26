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воскресенье, 26 мая 2019 15:52

"Мы должны помнить не молча" - выставку в поддержку пленных моряков покажут в каждом родном городе военных
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облгосадминистрации картины будут экспонировать до 31 мая. После их 1 июня выставят во Львовском дворце искусств
Фото: Мар'яна Чорнієвич
облгосадминистрации картины будут экспонировать до 31 мая. После их 1 июня выставят во Львовском дворце искусств
облгосадминистрации картины будут экспонировать до 31 мая. После их 1 июня выставят во Львовском дворце искусств
Эти картины нарисовали сестры моряков, им по 7 лет Мельничук Арина и Габриэлла Эйдер. Они также выставлены на продажу. Полотно Алины уже приобрели.
облгосадминистрации картины будут экспонировать до 31 мая. После их 1 июня выставят во Львовском дворце искусств

В поддержку военнопленных моряков во Львове отрыли выставку картин "Возвращение домой". Полотен 24, столько же сколько, сколько и моряков сейчас находится в русском плену. Все они - творческие копии с работы польки, гражданки Литвы Беаты Куркуль, которая уже более 10 лет живет в Украине, "Возвращение домой". Она нарисована на второй день плена моряков в технике "компьютерная графика".

Некоторые из картин выставлены на продажу.

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  "Когда началась война Андрею было 14 лет", - Евгения Эйдер
"Когда началась война Андрею было 14 лет", - Евгения Эйдер

"Мы с мужем увидели ее картину в фейсбуке. Мы сразу напечатали ее себе. Я нашла художницу и спросила можем ли мы приобрести это полотно. Она нам его подарила. И я решила, что наши ребята заслуживают получить подобные подарки. Когда обратилась с этой просьбой к художникам, то была уверена, что мы не успеем их нарисовать и ребята уже будут дома, - рассказывает Евгения Эйдер, приемная мать самого молодого среди пленных моряков 19-летнего Андрея Эйдера.

Когда в стране началась война Андрею было 14 лет. В 17 он понял, что хочет защищать нашу страну и после окончания училища решил идти на контракт. В СИЗО он находится дольше, чем успел послужить. Потому послужил он полтора месяца. Уже там, 20 декабря, в изоляторе ему исполнилось 19 лет".

Художники и художницы из всех уголков Украины начали рисовать картины еще в декабре. Впервые представили полотна 23 февраля в столице. Каждый художник в своем стиле и технике передал именно то, что испытывает по отношению захвата военнослужащих в плен. Методом жеребьевки определяли кому из моряков какая картина принадлежит.

Сейчас выставку возят по городам Украины, откуда они родом. Привезли во Львов, ведь именно из этой области старший среди пленных моряков 47-летний Андрей Опрыско, член экипажа катера "Никополь".

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Автор: Мар'яна Чорнієвич
  "В тюрьме Андрей продолжает изучать астрономию. Много читает", - говорит Ольга Васильевна
"В тюрьме Андрей продолжает изучать астрономию. Много читает", - говорит Ольга Васильевна

"Ни один из них не пошел на флот случайно. На флоте не будут служить те, кто не любит. Сын всегда говорил о море с особым чувством любви. И радовался, что ни разу не почувствовал морской болезни.

С марта письма не приходили. После поездки родственников на суд в Москву в апреле говорили, что позволят телефонные разговоры. Но позволили лишь нескольким семья и лишь несколько раз. И все на том", - говорит Ольга Опрыско, мать Андрея Опрыска.

В облгосадминистрации картины будут экспонировать до 31 мая. После их 1 июня выставят во Львовском дворце искусств

Также все желающие могут принять участие в проекте "Письма в СИЗО Лефортово".

"Ребятам передают мало наших слов. Возможностей донести до них информацию обо всем, что мы делаем чтобы вернуть их домой, еще меньше. От Андрея мы еще не получили ни одного написанного вручную письма. И от нас также не получил ни одного. Письма, так сказать, от чужих людей ему передают. Поэтому очень прошу участвовать в нашей акции и писать морякам слова поддержки и говорить, что их здесь ждут", - добавляет Евгения.

Например зачитывают одно из писем, который Андрей Эйдер написал в ответ незнакомой девушке, что посылала ему письма со словами поддержки и гордости. В оригинале он написан на русском.

"Отправитель Эйдер Андрей Дмитриевич, 1999 года рождения.

Получатель: Турчин Таисия Николаевна

Я очень благодарен за поддержку и поздравления. Так, раны затягиваются. Уже могу ходить нормально, но хромаю. Эти стены ужасно давят. Но хочу сказать большое спасибо всем людям, кто нас здесь поддерживает в письмах. Хочу очень быстрее вернуться домой. Я мечтаю, чтобы это произошло до конца января. Но мне кажется, что этой мечте не суждено сбыться. Самое тяжелое смотреть в окно. И видеть вдали сотни машин, людей. И кажется вот она свобода! Так далеко и так близко. Не хочется, чтобы о нас забывали, ведь 24 человека сидят в тюрьме в другой стране. А эти люди - мы, военные. Мы служим народу Украины. Хочется, чтобы народ помнил о нас.

Верните нас домой. Андрей Эйдер. 19.12.2018. К сожалению, Москва (не забывайте нас)".

С репродукциями картин изготовили и благотворительные открытки, их можно приобрести в зале, где выставлены картины. Все вырученные средства направляются на поддержку военнопленных моряков.

В немецком Гамбурге Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков. Суд также требует от России вернуть Украине захваченные суда.

Автор: Марьяна Чорниевич
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