Украинцы скупают недвижимость в Польше

Украинцы активно скупают польскую недвижимость. Фото: Nedvizhimosti24.ru

Украинцы активно скупают недвижимость в Польше.

По 2018 купили 110 т квадратных метров недвижимости, сообщает "Польское радио".

Согласно отчету компании Deloitte за 2018, ремонт в этой стране одни из самых дешевых в Европе.

"Несмотря на невысокую цену, их стандарт не уступает качеству западной границе, а потому не удивляет факт, что для иностранцев Польша является привлекательной с точки зрения инвестиций, а также как место для жизни", - говорится в сообщении.

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По данным, которые опубликовали Министерстве внутренних дел и администрации, в прошлом году иностранцы выкупили 7043 квартир общей площадью 426,2 тыс. квадратных метров.

Портал RynekPierwotny.pl, сообщил, что это на 43% больше недвижимости и на 40 % больше площади, чем двумя годами ранее.

С 2016 года недвижимость в Польше активно скупают граждане Украины. В 2018-м они приобрели 110 тыс. квадратных метров, что гораздо больше, чем в 2017 году.

Следующие в списке немцы, они купили 64 тыс. квадратных метров, однако их они сдают в аренду, а также используют как офисы. Охотно польскую недвижимость покупают также британцы, белорусы и французы.

С начала года 1996 украинцев получили разрешение выехать на постоянное место жительства в США. В прошлом году таких было 3358, тогда как в 2014-м - 1368. Статистику приводят в Департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы.