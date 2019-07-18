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четверг, 18 июля 2019 18:47

Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу

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Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
"Если Украина начнет развиваться так, как Польша 25 лет назад, то украинцы начнут возвращаться из-за рубежа", - Андрей Быченко, социолог. Фото: Depositphotos

С начала года 1996 украинцев получили разрешение выехать на постоянное место жительства в США. В прошлом году таких было 3358, тогда как в 2014-м - 1368. Статистику приводят в Департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы.

Также в этом году уже 128 украинцев получили такое же разрешение на выезд в Беларуси, 366 - в Литву, 90 - в Молдову, 411 - в Германию, 146 - в Польшу, 331 - в Россию, 174 - в Венгрию и 151 - в Чехию.

- Главной причиной эмиграции украинцев является экономическая ситуация в стране, - говорит в интервью Gazeta.ua руководитель социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, 45 лет. - При чем, не сегодняшняя. Речь идет о ее перспективах, которые есть достаточно депрессивными. Все остальные причины так или иначе сводятся к этому.

Почему становится больше эмигрантов?

Получить разрешение выехать за границу на постоянное место жительства нелегко. Есть много людей, которые хотят переехать из Украины. Их количество стабильно. Однако они либо не могут сделать это легально, либо для них это слишком дорого.

На количество эмигрантов влияет внутренняя политика стран. Там власть решает, готовы ли они принять украинцев. Например, Чехия, Германия и США увеличивают квоту на эмигрантов из Украины. И за любые такие возможности выехать украинцы цепляются. Ведь желающих переехать больше, чем предложений.

На количество эмигрантов влияет внутренняя политика стран

Количество желающих выехать могла вырасти из-за войны?

По этому поводу бежит из Украины часть населения, проживающая в зоне боевых действий. Такие эмигранты занимают незначительную долю от их общего количества. Для других это не является определяющей причиной почему они едут.

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Почему больше всего украинцев переезжают именно в США?

Цифра зависит от страны, которая принимает эмигрантов. В Польше живут 38 миллионов человек, а в США - 327 миллионов. Соответственно и интерес переехать туда имеют в десять раз больше людей. Поэтому мы видим такую ​​статистику. И это не говоря о разнице в экономике стран.

Какие плюсы и минусы для Украины от эмиграции населения?

Эмигранты приносят пользу другим странам, а не Украины. В то же время для них - это возможность зарабатывать больше денег и жить в лучших условиях. Некоторые из них хотят вернуться в Украину как инвесторы, но здесь им часто не могут ничего предложить.

Это положительная тенденция, что украинцев в США принимают. Мы видим противоположную ситуацию с мигрантами из Мексики или Латинской Америки. Это говорит о том, что украинцам есть, что дать США. В частности, это касается специалистов различных отраслей.

Украинцам есть, что дать США. В частности, это касается специалистов различных отраслей.

В какие страны вскоре могут начать переезжать украинцы?

Если Украина начнет развиваться так, как Польша 25 лет назад, то украинцы начнут возвращаться из-за границы. Но учитывая нынешнюю ситуацию, они будут выезжать еще больше в Польшу, Чехию, США и, возможно, Великобританию. Что касается последней, это будет зависеть от политики страны.

Впрочем, Украина еще имеет шанс вернуть эмигрантов. И многие из них могут стать инвесторами. Но для этого нужно даже не изменение политики, а парадигмы Украины как государства.

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Что должна сделать власть, чтобы украинцы не захотели эмигрировать?

Упростить администрирование налогов, сделать честной судебную систему и развивать технологически прогрессивные отрасли экономики. Украина может сделать это сейчас, ведь у нее есть необходимый образовательный потенциал.

80% украинцев, которые раньше работали за рубежом, хотят вернуться туда снова. Об этом свидетельствуют результаты опроса olx.ua.

Подавляющее большинство готово ехать работать в те же страны, где были раньше. В частности, речь идет об украинцах, которые работали в Литве, Великобритании и Словакии. Рейтинг стран, которые превысили все ожидания украинских заробитчан, возглавили США и Швеция.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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