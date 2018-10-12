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понедельник, 15 октября 2018 21:10

Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность

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Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
На рынке недвижимости смарт-квартиры появились в 2013 году. Тогда украинцы начали искать дешевое жилье с компактной площадью. Фото: Твоє Місто

В Украине застройщики массово возводят смарт-квартиры площадью 24-26 м². Правда среди украинцев они не пользуются большой популярностью, рассказал Gazeta.ua экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Сергей Злыдень.

"Это стратегическая ошибка застройщиков. Спрос падает. Ведь цены незначительно отличаются от стоимости стандартных однокомнатный квартир. Кроме того, смарты некомфортные. Как правило кухня соединена с комнатой, нет коридора. Конкуренцию им составляют "хрущевки","гостинки", - говорит эксперт.

На рынке недвижимости смарт-квартиры появились в 2013 году. Тогда украинцы начали искать дешевое жилье с компактной площадью.

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"Смарт-квартиры исчезнут, когда экономика и доходы возрастут. Сегодня же они остаются самым доступным жильем. Но не комфортным", - говорит представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас.

Смарт-квартиры в основном покупают, чтобы сдавать в аренду. Также семьи без детей.

"Правда квадратный метр там стоит дороже, чем стандартной однокомнатной. Около $1 тысячи", - отмечает Эдуард Бразас.

В Украине усовершенствовали программу обеспечения населения доступным жильем. Правительство будет компенсировать 30% стоимости покупки квартиры. Для переселенцев и участников АТО - 50%.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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