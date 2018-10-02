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вторник, 02 октября 2018 17:49

Объяснили, что будут делать с аварийными хрущевками

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Объяснили, что будут делать с аварийными хрущевками
Чтобы начать реконструкцию нужно получить согласие на переселение от всех жителей многоэтажки. Фото: Народна Правда

В Украине большая часть жилых домов нуждается в реконструкции. 8% находятся в аварийном состоянии и опасны для жизни.

Чтобы начать реконструкцию нужно получить согласие на переселение от всех жителей многоэтажки. Достичь этого практически невозможно. В Минрегионстрое предложили изменения в закон о реконструкции старого жилья. За ними согласие нужно получить от 75% жителей, пишет tsn.ua.

"Сначала строим пусковой дом. Переселяем туда людей из 2-3 домов. Далее сносим эти дома. Таким образом, по очереди застраивается весь микрорайон", - пояснил замминистра регионстроя Лев Парцхаладзе.

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Заниматься реконструкцией жилья будут инвесторы. Украина не имеет собственных средств на это.

"Если какой-то из инвесторов тратит на восстановление здания более 30% его балансовой стоимости, может законно претендовать на собственность этого здания. Это значит, что на следующий день после окончания работ, жители могут платить квартплату инвестору. В то же время неизвестно, какие тарифы он установит" , - говорит украинский архитектор Георгий Духовичный.

Для начала работы новой редакции закона, требуется согласие народных депутатов. Если они примут поправки, программа реконструкции старого жилья заработает через 3-4 года.

С 1 октября 2018-го в Украине отменили обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажных новостройках.

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02
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