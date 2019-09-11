Квартира возле университета: сколько студенты платят за аренду

В Киеве студентам КПИ арендовать 1-комнатную квартиру у метро Политехнический университет стоит от 6800 грн. У метро Шулявская - 6500 грн.

Арендовать 2-комнатную квартиру в том же районе в среднем обойдется 13 200 грн. Комнату можно найти от 2800 грн, пишет olx.ua.

На Лесном массиве комнаты сдают в аренду от 1550 грн. "Однушку" можно снять за 4800 грн. За 2-комнатное жилье просят 8700 грн.

Автор: olx.ua По Украине дешевле всего арендовать квартиру студентам стоит во Львове.

Студентам "Могилянки" трудно найти жилье на Подоле. Предложений мало, а цены высокие. В среднем за аренду квартиры надо отдать 10 700 грн, 2-комнатной - 16 тыс. грн.

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В районе красного корпуса КНУ снять комнату можно от 4800 грн. 1-комнатную квартиру - от 10 тыс. грн. 2-комнатное жилье сдают от 21 200 грн.

По Украине дешевле всего арендовать квартиру студентам стоит во Львове. В среднем 5,5 тыс. грн. В Днипре надо отдать 6 тыс. грн. В Одессе - 7 тыс. грн.

В августе чаще всего арендовали бюджетные одно- и двухкомнатные квартиры в Днепровском, Святошинском, Дарницком районах столицы. Дешевле всего удалось снять однокомнатное жилье площадью 23 м² в переулке Лабораторном в Печерском районе - 5 тыс. грн. На 500 грн больше стоила аренда квартиры 38 м² на улице Крушельницкой в ​​Дарницком районе.