Ипотека может заработать за неделю, если изменить критерии для заемщиков – Вавриш

Чтобы ипотека в Украине нормально заработала, нужно менять критерии для заемщиков и политику НБУ в отношении кредитных ставок.

Такое мнение в интервью информационному агентству УНИАН высказал девелопер и собственник компании SAGA Development Андрей Вавриш.

"Ипотека может появиться за неделю. Для этого нужно, во-первых, поменять критерии возможных заемщиков, потому что они сейчас очень консервативны. Настолько консервативны, что у нас нет людей, соответствующих им. Второе – это кредитные ставки, условия и объемы рефинансирования. Их регулирует Национальный банк. Сейчас государство, по большому счету, "стрижет" сбережения украинцев и забирает их на всевозможные ОВГЗ, а эти средства должны быть в экономике, влиять на рост ВВП, и ипотека – это один из таких инструментов", – считает Андрей Вавриш.

Девелопер отмечает, что из-за отсутствия банковского финансирования и заемных средств рынок недвижимости сейчас "охлажден до невозможности".

"Как только появятся более дешевые ипотечные кредиты в пределах десяти процентов, это резко разогреет возможность привлекать дополнительные средства для покупателей и, значит, сделает жилье более доступным", – объясняет Андрей Вавриш.