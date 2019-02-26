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вторник, 26 февраля 2019 18:04

Цены упали: сколько стоит арендовать столичную квартиру

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Цены упали: сколько стоит арендовать столичную квартиру
Комнаты с хорошим ремонтом в аренду сдают по 2,5-3,5 тыс. грн. Фото: UBR.ua

В Киеве подешевела аренда жилья.

"Самый бюджетный варианты до 7 тысяч гривен пока держат ценовую планку. Однако одно- и двухкомнатные квартиры в относительно новых домах сейчас предлагают на 2-3 тысячи гривен дешевле, чем было несколько месяцев назад. Подобрать неплохой вариант можно за 10-11 тысяч гривен", - объясняет глава правления Ассоциации специалистов по недвижимости Владислав Кулишенко, пишет ubr.ua.

Цены упали из-за снижения спроса на аренду квартир в январе-феврале.

"Больше всего упал в цене средний сегмент. Также квартиры, которые расположены далеко от метро. Близость к метро и год постройки дома пока остаются в приоритете у арендаторов", - говорит директор АН "Левый Берег" Оксана Суслова.

Хозяева, которые не готовы снижать стоимость аренды жилья, предлагают свои квартиры под офисы, или ищут уже не одного арендатора, а нескольких. Тогда квартиру можно сдать покомнатно. Выторговать на 15-20% больше.

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"Люди чаще звонят с просьбой подыскать именно комнату. Из-за высоких коммунальных они кооперируются друг с другом, чтобы арендовать жилье. Даже однокомнатную квартиру могут снимать одновременно, скажем, 2 девушки", - говорит Владислав Кулишенко.

Комнаты с хорошим ремонтом в аренду сдают по 2,5-3,5 тыс. грн.

При аренде квартиры 50% от ее стоимости нужно заплатить риэлтору.

В Украине чаще всего арендуют одно- и двухкомнатные квартиры в пределах 8-10 тыс. грн в месяц. Наименьшим спросом на рынке аренды пользуются многокомнатные квартиры. Только 8% арендаторов ищут жилье с четырьмя и более комнатами.

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