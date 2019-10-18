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пятница, 18 октября 2019 15:01

Заработать на отходах поможет оборудование "Артмаш"

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"Еще в прошлом году моя пилорама напоминала свалку опилок. Работы много, поэтому времени на уборку не найдешь, а в печку нам столько не надо было. Поэтому она разносилась по всей территории, мешала загружать доски в машины. Но узнал от знакомого, что в Европе топят пеллетами из опилок и заинтересовался. Оказалось, что у нас тоже можно приобрести гранулятор и делать деньги из отходов", – рассказывает предприниматель Алексей Гармаш.

Машина для гранулирования перерабатывает сыпучую продукцию, продавливая массу через матрицу с отверстиями. На выходе высыпаются продолговатые аккуратные гранулы, полностью готовые к использованию.

  Вот так выглядит продуктивная мини-линия от "Артмаш"‎, которая поможет сделать гранулы из любой биомассы
Вот так выглядит продуктивная мини-линия от "Артмаш"‎, которая поможет сделать гранулы из любой биомассы

"Посоветовался с профессионалами и приобрел гранулятор фирмы "Артмаш". С тех пор как опилки гранулирую, нанял еще двух рабочих. И работы всем хватает, и территория стала опрятнее. Теперь зимой сами пеллетами топим и на соседние предприятия продаем.", – говорит Алексей.

В ООО "Артмаш" все узлы оборудования для фермерства и животноводства изготавливают на собственном заводе с обязательной проверкой специалистами по техническому контролю. Чтобы продукция долго служила, размеры механизмов контролируются с точностью до процентов миллиметра. Большинство запчастей изготавливают на станках с числовым программным управлением (ЧПУ, ЧПУ).

"Часто нам звонят потенциальные покупатели и говорят, что наша продукция дороже, чем у конкурентов. Это объясняется высоким качеством изделий и современными методами производства. Например, на нашем предприятии матрицу не сверлят вручную, а используют станки ЧПУ. Следовательно, готовая фильера отличается идеальным расположением отверстий и равными перемычками между ними. К тому же эта матрица сделана из стали, которая насыщена хромом и закалена до твердости 58-60 единиц. Это гарантирует устойчивость материала при длительном использовании", – говорит директор ООО "Артмаш".

  На выставке "АГРО2019" заинтересованные фермеры пользовались возможностью проконсультироваться с представителями завода-производителя
На выставке "АГРО2019" заинтересованные фермеры пользовались возможностью проконсультироваться с представителями завода-производителя

Увидеть продукцию производителя можно на агропромышленной выставке "Агро", которую предприятие посещает ежегодно, или прямо на заводе, поскольку "Артмаш" радушно принимает гостей. В полном списке оборудования: автоматизированные линии (почти мини–заводы) для гранулирования кормов и производства топливных пеллет, рельсовые дровосеки уникальной конструкции, измельчители сухих кормов и др.

"Артмаш" получил европейский сертификат качества "Certificate of Compliance", поэтому продукция соответствует требованиям технических регламентов Евросоюза и отмечается специальной маркировкой СЕ. Кроме этого фирма еще множество отличий, подтверждающие качество оборудования.

ООО "Артмаш" – одна из редких компаний, которые заботятся об интересах покупателя.

Автор: Олеся Яворская
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