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пятница, 18 октября 2019 09:02

Work and Travel: учись, работай, путешествуй

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  Агентство STAR Travel предлагает молодым людям стать участниками популярной мировой программы Work and Travel 2020
Агентство STAR Travel предлагает молодым людям стать участниками популярной мировой программы Work and Travel 2020

Студенческие годы - самая прекрасная пора, и использовать время нужно по максимуму. Не только получить образование, но и путешествовать, находить новых друзей, при этом совершенствовать свой английский и работать. Все эти возможности открываются перед любым студентом страны, владеющим английским на уровне разговорного (не ниже Intermediate), желающим развиваться и посетить США. Агентство STAR Travel предлагает молодым людям стать участниками популярной мировой программы Work and Travel 2020.

Что такое Work and Travel

Work and Travel – это программа, которая позволяет студентам от 18 до 25 лет посетить США не в качестве туриста, а в качестве официально трудоустроенного лица. Работа будет длиться в летний период, во время официальных каникул в большинстве вузов. С 5 мая по 5 сентября можно поработать в зарубежных компаниях, получить практикум американского-английского, полностью погрузившись в языковую среду, заработать несколько тысяч долларов и приехать домой с готовыми рекомендациями от иностранных партнеров, с багажом впечатлений, новыми друзьями и перспективами по дальнейшему трудоустройству в USA.

Что получит студент, приняв участия в программе

Студенты, которые уже поучаствовали в Ворк энд Тревел, отмечают, что получили колоссальный опыт самостоятельной жизни, который позволил им определиться с дальнейшим построением карьеры. Некоторые даже изменили специальность, потому как получили практическую профессиональную ориентацию, кто-то сразу после участия в программе открыл мини-бизнес, и уж конечно, все отмечают, что проблем с общением на английском языке после нескольких месяцев проживания в США – нет. Те, кто ехал исключительно для возможности заработать, отмечают, что уровень зарплаты по этой программе на порядок выше, чем при самостоятельном трудоустройстве в других странах. Приятным бонусом для участников Work and Travel USA стали путешествия в США, Канаду и Мексику.

Условия и цены программы

Для того, чтобы стать участником Work and Travel USA 2020 нужно пройти регистрацию, предоставить все указанные в анкете документы, выбрать вакансию по программе и пройти собеседование с работодателем и с представителями посольства США. Абсолютно все участники в обязательном порядке проходят курс – ориентацию, на котором им рассказывают не только о самой программе, но и об особенностях налогообложения Соединенных Штатов, о американских водительских правах, культурных особенностях этой страны. Нужно быть готовым к тому, что оформление студенческой визы, поиск работы и жилья повлечет за собой определенные расходы, кроме того, первая зарплата будет выплачена после оформления Social Security Number (SSN), а значит первые две-три недели расходы на питание, проживание, транспорт лягут на плечи участника программы. Специалисты агентства STAR Travel готовы проконсультировать будущих участников программы, помочь с подготовкой документов и взять на себя многие другие хлопоты, связанные с выездом.

Как стать участником Work and Travel 2020

Для того, чтобы стать участником программы, нужно учиться в украинском вузе на очной или очно-заочной форме, заочников берут неохотно. Возраст участников строго с 18 до 25, в некоторых случаях 25-летним отказывают. До поездки стоит подтянуть английский и подготовиться к собеседованию в посольстве. Не лишним будет и иметь практические навыки. Опыт работы официантом, барменом, строителем, няней, санитаркой – тоже будет не лишним. Другие тонкости и нюансы программы можно узнать в агентстве STAR Travel.

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