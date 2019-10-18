Work and Travel: учись, работай, путешествуй

Агентство STAR Travel предлагает молодым людям стать участниками популярной мировой программы Work and Travel 2020

Студенческие годы - самая прекрасная пора, и использовать время нужно по максимуму. Не только получить образование, но и путешествовать, находить новых друзей, при этом совершенствовать свой английский и работать. Все эти возможности открываются перед любым студентом страны, владеющим английским на уровне разговорного (не ниже Intermediate), желающим развиваться и посетить США. Агентство STAR Travel предлагает молодым людям стать участниками популярной мировой программы Work and Travel 2020.

Что такое Work and Travel

Work and Travel – это программа, которая позволяет студентам от 18 до 25 лет посетить США не в качестве туриста, а в качестве официально трудоустроенного лица. Работа будет длиться в летний период, во время официальных каникул в большинстве вузов. С 5 мая по 5 сентября можно поработать в зарубежных компаниях, получить практикум американского-английского, полностью погрузившись в языковую среду, заработать несколько тысяч долларов и приехать домой с готовыми рекомендациями от иностранных партнеров, с багажом впечатлений, новыми друзьями и перспективами по дальнейшему трудоустройству в USA.

Что получит студент, приняв участия в программе

Студенты, которые уже поучаствовали в Ворк энд Тревел, отмечают, что получили колоссальный опыт самостоятельной жизни, который позволил им определиться с дальнейшим построением карьеры. Некоторые даже изменили специальность, потому как получили практическую профессиональную ориентацию, кто-то сразу после участия в программе открыл мини-бизнес, и уж конечно, все отмечают, что проблем с общением на английском языке после нескольких месяцев проживания в США – нет. Те, кто ехал исключительно для возможности заработать, отмечают, что уровень зарплаты по этой программе на порядок выше, чем при самостоятельном трудоустройстве в других странах. Приятным бонусом для участников Work and Travel USA стали путешествия в США, Канаду и Мексику.

Условия и цены программы

Для того, чтобы стать участником Work and Travel USA 2020 нужно пройти регистрацию, предоставить все указанные в анкете документы, выбрать вакансию по программе и пройти собеседование с работодателем и с представителями посольства США. Абсолютно все участники в обязательном порядке проходят курс – ориентацию, на котором им рассказывают не только о самой программе, но и об особенностях налогообложения Соединенных Штатов, о американских водительских правах, культурных особенностях этой страны. Нужно быть готовым к тому, что оформление студенческой визы, поиск работы и жилья повлечет за собой определенные расходы, кроме того, первая зарплата будет выплачена после оформления Social Security Number (SSN), а значит первые две-три недели расходы на питание, проживание, транспорт лягут на плечи участника программы. Специалисты агентства STAR Travel готовы проконсультировать будущих участников программы, помочь с подготовкой документов и взять на себя многие другие хлопоты, связанные с выездом.

Как стать участником Work and Travel 2020

Для того, чтобы стать участником программы, нужно учиться в украинском вузе на очной или очно-заочной форме, заочников берут неохотно. Возраст участников строго с 18 до 25, в некоторых случаях 25-летним отказывают. До поездки стоит подтянуть английский и подготовиться к собеседованию в посольстве. Не лишним будет и иметь практические навыки. Опыт работы официантом, барменом, строителем, няней, санитаркой – тоже будет не лишним. Другие тонкости и нюансы программы можно узнать в агентстве STAR Travel.