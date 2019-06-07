Выпускной в цветах – доставка букетов по Киеву

Выпускные вечера в школе или в институте бывают в жизни каждого человека. Юноши и девушки готовят наряды к торжеству, продумывают меню праздничного стола, обязательно выбирают букеты любимым учителям и руководству школы. Заказывают цветы и для выпускниц – они должны идеально вписаться в их образ, оставив приятные воспоминания на фото и видео.

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Кому дарят букеты выпускники

Перед тем, как обратиться в цветочный салон, определитесь с количеством композиций, расскажите флористу для кого они предназначаются. От этого зависит их состав, форма, цветовая гамма. Есть несколько правил выбора презента:

1. Женщинам-педагогам дарят круглые по форме букеты, включают в них розы, лилии, хризантемы, дополняют их зеленью и мелкими соцветиями.

2. Классной руководительнице и первой учительнице можно преподнести корзины или шляпные коробки с шикарными розами, кокетливыми герберами, игривыми альстромериями, королевскими орхидеями.

В цветочном интернет-магазине в любое время можно оформить заказ с доставкой

В цветочном интернет-магазине в любое время можно оформить заказ с доставкой

3. Мужчинам-педагогам дарят вытянутые вверх букеты из гладиолусов, лилий, калл, гвоздик. Отдайте предпочтение сдержанным тонам.

4. Учителям-предметникам изготовляют тематические букеты, добавляя к ним такие элементы, как линейки, карандаши, макет глобуса, тетрадки.

5. Директору и заучу школы, шефам и гостям, которые пришли поздравить выпускников, выбирайте композиции строгого дизайна без лишнего декора.

В цветочном интернет-магазине в любое время можно оформить заказ с доставкой

В цветочном интернет-магазине в любое время можно оформить заказ с доставкой

Для удобства виновников торжества существует доставка цветов в Киеве. Их привезут в школу, ресторан, к месту проведения праздника.

Очень удобно для покупателей, что существует доставка букетов по Киеву круглосуточно. В любое время можно обратиться в цветочный интернет-магазин и оформить заказ.

Букеты для выпускников и для украшения праздника

Цветы также используют для украшения банкетного зала и помещения, где происходит торжественная часть мероприятия. Ими декорируют сцену и стены, устанавливают на столы в вазах. Подбирают выносливые цветы с прочными бутонами, которые подходят к общему декору помещения и тематике праздника.

Вручают цветы и выпускникам – медалистам, а также ученикам, отличившимся в учебе, спорте, общественной жизни. Они должны быть небольшими, с нераспустившимися бутонами, украшенными дополнительным декором.

Сделайте заказ букетов в Киеве на выпускной вечер в необходимом вам количестве для учителей, администрации школы, гостей и виновников торжества. Для их составления используются свежесрезанные, ароматные живые цветы, которые придадут мероприятию особой торжественности и праздничности. Школьный выпускной бал бывает только раз в жизни, сделайте его запоминающимся и ярким, не забудьте заказать к празднику букеты.