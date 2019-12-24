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вторник, 24 декабря 2019 13:09

Встречайте Новый 2020 с пользой для здоровья

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Не знаете, что подарить родным и близким вам людям на Новый год и Рождество? Тогда отдых и оздоровление в санатории "Подолье" будет хорошим вариантом. Новогодние праздники - не повод откладывать лечение на потом и хорошая возможность собраться всей семьей в кругу друзей, вместе отдохнуть и развлечься.

  В качестве подарка можно презентовать комплексную путевку в санаторий "Подолье"
В качестве подарка можно презентовать комплексную путевку в санаторий "Подолье"

Закажите в качестве подарка комплексную путевку в санаторий "Подолье", который расположен в городе Хмельнике Винницкой области, в лесном массиве с озером. Зимой здесь сказочная атмосфера – бесподобные пейзажи, которые захватывают дух. А еще – современная лечебная база, что позволит улучшить самочувствие.

В санатории вам предложат процедуры от различных заболеваний:

• радонотерапия (еманаторий);
• грязелечение - торфотерапия;
• спелеотерапия;
• озонотерапия;
• гирудотерапия;
• процедуры с применением минеральных вод и целебных веществ (скипидарные, хвойные, жемчужные, бишофитные).

В санатории "Подолье" действуют современные SPA-комплекс, фитнес-центр, большой бассейн (25 метров), сауна, лечебные радоновые ванны, ЛФК. Заведение специализируется на болезнях опорно-двигательного аппарата, однако, вместе с тем, осуществляет терапию и профилактику при болезнях сердца, кожи, органов пищеварения и других. А главное! Грыжи позвоночника лечат без операции.

  В качестве подарка можно презентовать комплексную путевку в санаторий "Подолье"
В качестве подарка можно презентовать комплексную путевку в санаторий "Подолье"

В санатории "Подолье" позаботились о досуге. Предлагаются разнообразные экскурсии, развлекательные мероприятия и программы. Проживание во время лечения в комфортабельных номерах, оборудованных современной техникой и мебелью.

Повара санатория "Подолье" готовят разнообразные изысканные блюда только из качественных, свежих продуктов. Если для вашего лечения нужно соблюдать диету, тогда это не станет проблемой для поваров. Блюда очень вкусные и полезные, не навредят процессу оздоровления.

  В качестве подарка можно презентовать комплексную путевку в санаторий "Подолье"
В качестве подарка можно презентовать комплексную путевку в санаторий "Подолье"

Советуем позаботиться о бронировании номеров заранее.

Контакты: ул. Курортная, 10, г. Хмельник Винницкой области, инд. 22000 Ответы по медицинским вопросам:

+38 (098) 93-34-366 (Киевстар)
+38 (066) 16-12-113 (MTC)

Отдел регистрации и реализации путевок:

+38 (04338) 2-44-31
+38 (067) 23-23-415 (Киевстар)
+38 (063) 68-55-053 (Life)
+38 (095) 63-59-606 (MTC)
+38 (04338) 2-31-02 (Факс)

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декабря

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