Виртуальные сервера для бизнеса или почему VPS такой мощный инструмент

В наши дни наличием сайта уже никого не удивишь — это отличная возможность рекламировать услуги и всегда быть ближе к клиентам. Будь это личный блог, сайт компании или интернет-магазин. Нередко владельцу сайта приходится разбираться не только в нюансах веб-разработки, но и в тонкостях хостинга. Мало создать удобный сайт с красивым дизайном, нужно также сделать пребывание на страницах домена максимально производительным.

Нередко пользователи покидают ресурс из-за длительной загрузки страниц, либо в случае когда сайт не выдерживает нагрузку и попросту "лежит". Эти факторы указывают на то, что мощностей виртуального хостинга недостаточно для нормальной работы сайта. В таком случае оптимальным вариантом является переход на VPS хостинг, который обеспечит бесперебойную и надежную работу ресурса. Что являет собой VPS и чем он отличается от виртуального хостинга разбираемся вместе с Hosting in UA.

Виртуальный хостинг и VPS хостинг: отличия

На сегодняшний день хостинг-провайдеры предлагают различные тарифные планы и способы размещения сайтов на своих серверах. Виртуальный хостинг является самым доступным вариантом для сайтов с небольшой посещаемостью. Фактически, это арендуемое место на сервере, на котором могут также размещаться сайты других клиентов. Т.е., мощности сервера могут колебаться в зависимости от нагрузки на другие ресурсы, которые на нем находятся.

VPS или VDS хостинг представляет собой выделенный виртуальный сервер (virtual private server / virtual dedicated server), который, по сути, обладает преимуществами физического. Другими словами, это персональный раздел на сервере для сайта. Все мощности сервера в случае размещения сайта сосредоточены в выделенном месте под ресурс, а сторонние сайты не оказывают влияние на его работу.

Также владелец имеет полноценный root-доступ и может самостоятельно устанавливать необходимое программное обеспечение и изменять настройки.

В каких случаях рекомендуют использовать виртуальный сервер

VPS хостинг используется для размещения сайтов как небольших, так и с высокой посещаемостью и нагрузкой. Такие ресурсы за сутки посещают несколько тысяч пользователей. Выделенный хостинг лучше всего подойдет:

• Для информационных сайтов, находящихся на первой странице поисковой выдачи или подключенных к новостным лентам. Аренда серверов в таком случае позволит выдержать нагрузку при огромном количестве посетителей.

• Для интернет-магазинов, имеющих большую иерархию, базу данных товаров, а также различные скрипты для обновления ассортимента. Идеальный вариант — использовать выделенный сервер для 1С. Он позволит запускать рекламные кампании без риска перегрузки сайта.

• Для компаний, специализирующихся на веб-разработке. Разработчики могут размещать проекты, которые находятся в работе. Заказчик может контролировать и проверять задачи, а программисты — вносить правки и обновлять продукт.

Плюсы использования VPS хостинга

К преимуществам виртуального хостинга можно отнести:

• Легкость использования. Удобная панель управления позволяет без лишних сложностей осуществлять настройку сервера, не привлекая сторонних специалистов.

• Производительность и объемы. Мощности серверов позволяют ускорить загрузку сайта. А выделенное дисковое пространство позволяет разместить достаточное количество сайтов.

• Расширенное управление. Аренда сервера дает возможность самостоятельного администрирования, настройки и аналитики.

• Стоимость. Цена на виртуальный выделенный сервер ниже чем аренда физического.

• Вариативность. Владелец сайта имеет возможность выбрать оптимальный тарифный план или заказать дополнительные услуги. Это может быть увеличение дискового пространства, количества оперативной памяти, ядер процессора, ширина канала или IP-адреса.

• Надежность оборудования. Наличие надежных серверов в Украине и за рубежом гарантируют бесперебойную работу размещенных ресурсов.