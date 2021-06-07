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понедельник, 07 июня 2021 17:52

Виртуальные сервера для бизнеса или почему VPS такой мощный инструмент

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В наши дни наличием сайта уже никого не удивишь — это отличная возможность рекламировать услуги и всегда быть ближе к клиентам. Будь это личный блог, сайт компании или интернет-магазин. Нередко владельцу сайта приходится разбираться не только в нюансах веб-разработки, но и в тонкостях хостинга. Мало создать удобный сайт с красивым дизайном, нужно также сделать пребывание на страницах домена максимально производительным.

Нередко пользователи покидают ресурс из-за длительной загрузки страниц, либо в случае когда сайт не выдерживает нагрузку и попросту "лежит". Эти факторы указывают на то, что мощностей виртуального хостинга недостаточно для нормальной работы сайта. В таком случае оптимальным вариантом является переход на VPS хостинг, который обеспечит бесперебойную и надежную работу ресурса. Что являет собой VPS и чем он отличается от виртуального хостинга разбираемся вместе с Hosting in UA.

Виртуальный хостинг и VPS хостинг: отличия

На сегодняшний день хостинг-провайдеры предлагают различные тарифные планы и способы размещения сайтов на своих серверах. Виртуальный хостинг является самым доступным вариантом для сайтов с небольшой посещаемостью. Фактически, это арендуемое место на сервере, на котором могут также размещаться сайты других клиентов. Т.е., мощности сервера могут колебаться в зависимости от нагрузки на другие ресурсы, которые на нем находятся.

VPS или VDS хостинг представляет собой выделенный виртуальный сервер (virtual private server / virtual dedicated server), который, по сути, обладает преимуществами физического. Другими словами, это персональный раздел на сервере для сайта. Все мощности сервера в случае размещения сайта сосредоточены в выделенном месте под ресурс, а сторонние сайты не оказывают влияние на его работу.

Также владелец имеет полноценный root-доступ и может самостоятельно устанавливать необходимое программное обеспечение и изменять настройки.

 

В каких случаях рекомендуют использовать виртуальный сервер

VPS хостинг используется для размещения сайтов как небольших, так и с высокой посещаемостью и нагрузкой. Такие ресурсы за сутки посещают несколько тысяч пользователей. Выделенный хостинг лучше всего подойдет:

Для информационных сайтов, находящихся на первой странице поисковой выдачи или подключенных к новостным лентам. Аренда серверов в таком случае позволит выдержать нагрузку при огромном количестве посетителей.
Для интернет-магазинов, имеющих большую иерархию, базу данных товаров, а также различные скрипты для обновления ассортимента. Идеальный вариант — использовать выделенный сервер для 1С. Он позволит запускать рекламные кампании без риска перегрузки сайта.
Для компаний, специализирующихся на веб-разработке. Разработчики могут размещать проекты, которые находятся в работе. Заказчик может контролировать и проверять задачи, а программисты — вносить правки и обновлять продукт.

Плюсы использования VPS хостинга

 

К преимуществам виртуального хостинга можно отнести:

Легкость использования. Удобная панель управления позволяет без лишних сложностей осуществлять настройку сервера, не привлекая сторонних специалистов.
Производительность и объемы. Мощности серверов позволяют ускорить загрузку сайта. А выделенное дисковое пространство позволяет разместить достаточное количество сайтов.
Расширенное управление. Аренда сервера дает возможность самостоятельного администрирования, настройки и аналитики.
Стоимость. Цена на виртуальный выделенный сервер ниже чем аренда физического.
Вариативность. Владелец сайта имеет возможность выбрать оптимальный тарифный план или заказать дополнительные услуги. Это может быть увеличение дискового пространства, количества оперативной памяти, ядер процессора, ширина канала или IP-адреса.
Надежность оборудования. Наличие надежных серверов в Украине и за рубежом гарантируют бесперебойную работу размещенных ресурсов.

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