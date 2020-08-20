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четверг, 20 августа 2020 15:01

Видеоуслуги LANET PRODUCTION

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Студия LANET PRODUCTION — команда профессионалов, которая создает высококлассные продукты, воплощают в жизнь даже самые сумасшедшие и, казалось бы, нереализуемые идеи. Видеопродакшн студия объединяет лучших специалистов, работает исключительно с профессиональным оборудованием и предоставляет полный цикл услуг видео-, фото- и аудио производства. В арсенале LANET PRODUCTION собственный павильон с 4 разными интерьерными решениями, что дает возможность реализовать разные идеи в одном месте и не тратить время на поиски нескольких подходящих локаций. С LANET PRODUCTION вы получите не только качественный результат в оговоренный срок, но и удовольствие от процесса реализации вашего проекта.

Аэросъемка в Киеве

Съемка квадрокоптером в течении многих лет остается одной из самых востребованных услуг при работе как над коммерческими, так и над художественными видео продуктами. Не удивительно, ведь именно съемка с дрона дает возможность получить уникальный контент, увидеть происходящее с высоты птичьего полета и добавить в ролик кадры, которые обеспечат по-настоящему захватывающий результат.

Опытные пилоты-операторы студии работают исключительно с высококлассным профессиональным оборудованием, так что, заказав съемку в LANET PRODUCTION, вы несомненно получите качественный результат, который обязательно вызовет восторженные отзывы всех окружающих.

Фотосъемка в студии

Фотосъемка в LANET PRODUCTION имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых — наличие собственной фотостудии с 4 разными зонами. Если вы решите заказать фотосессию в LANET PRODUCTION, вам не придется тратить деньги и время на аренду нескольких локаций, ведь здесь вы сможете провести съемку в нескольких образах и получить разнообразные кадры в одной студии в течении одной съемки. Фотограф выслушает ваши пожелания, предложит интересные идеи и поможет подобрать удачные образы для съемки. Все что вам нужно — довериться фотографу и наслаждаться процессом создания фотографий. Будьте уверены, результат вас несомненно приятно удивит.

Анимация. Моушн-дизайн

Моушн-дизайн помогает создать креативный продукт, который сможет не только привлечь, но и удержать внимание зрителя. Это особенно актуально для коммерческих роликов, где важно заинтересовать клиента и как можно подробнее рассказать о своей деятельности или продукте.

Если вы хотите заказать анимацию для своего видео и ищите студию, которая делает профессиональный моушн-дизайн в Киеве, обращайтесь в LANET PRODUCTION! Команда студии имеет большой опыт в создании как короткометражных сюжетов, так и полнометражных мультипликационных проектов, включая полюбившихся широкой аудитории "Фиксиков".

Студия LANET PRODUCTION — высокий уровень профессионализма, креативные решения, индивидуальный подход и гарантированно качественный результат.

Контакты студии:

Украина, г. Киев, просп. Победы, 107

[email protected]

Менеджер по работе с клиентами:

+380442251905
+380686753133

Руководитель студии:

+380500502054

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