"Венето" наращивает производство халатов и комбинезонов для врачей

Производство VENETOMED входит в украинскую компанию ООО "Группа Венето", что расположенное в Черкассах, выпускает 5 тысяч высококачественных медицинских комбинезонов и халатов 4-5 класса защиты. За месяц обещают удвоить норму. И халаты и комбинезоны крайне нужны украинским врачам.

Один этаж производства занимает цех по пошиву защитной одежды на сотни рабочих мест. Работает несколько сотен женщин. Одна бригада шьет халаты, другая – защитные комбинезоны. Готовят для запуска новые цеха для изготовления продукции VENETOMED. Там уже завершают обустройство строители.

"В марте мы, как и масса других украинских производителей столкнулись с проблемой незащищенности врачей, - говорит директор ООО "Группа Венето" Оксана Мисюра. - И тогда мы подумали, что мы делаем лучше всего? Мы прекрасно умеем шить, потому и решили, что будем шить защитную одежду для медиков. Сначала это были обычные костюмы из ткани "болонья" со швом из обычной швейной машинки. Впоследствии закупили оборудование, получили сертификаты на производство халатов и костюмов, персонал прошел курс обучения. Первая партия была изготовлена уже 1 июня. Новые костюмы водонепроницаемые, с высоким разрывной нагрузкой, нетоксичны и неаллергенные. В них медицинский работник может работать 12 часов, не опасаясь за свою защиту. Мы используем современную методику ультразвуковой сварки швов, которая полностью исключает попадание вирусов на кожу. Сейчас изготавливаем 5 тысяч комплектов в сутки, а планируем выйти на 10 тысяч. Государственное предприятие "Медицинские закупки" уже заказало нам первую партию из 700 тысяч костюмов".

Благодаря этому к полученному практически в начале работы сертификату соответствия продукции VENETOMED стандарта ДСТУ EN ISO 13485: 2018 Медицинские изделия. Система управления качеством недавно добавился и сертификат соответствия сертификат на соответствие ДСТУ EN 14126: 2008 Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов. Второй сертификат компания получила первой именно в украинской лаборатории - после серии исследований продукции VENETOMED в Институте общественного здоровья им. А. Н. Марзеева. Этот сертификат подтверждает, что средства индивидуальной защиты производства VENETOMED – действительно надежны. Им присвоен 5 тип защиты.

Всю работу на месте оценивают черкасские медики. Они очень довольны тем, что в их городе изготавливают сверхсовременные защитные костюмы.

"Закупаем их на месте, рассказывает руководитель коммунального учреждения "Областной центр экстренной медицинской помощи" Игорь Фесун. – Пока цена остается на уровне средней в государстве. Но путем переговоров, думаю, мы выйдем на гораздо лучшие цифры".

Директор коммунального учреждения "Черкасская городская инфекционная больница" Светлана Волгина говорит, что процесс совершенствования не прекращается.

"Мы выражаем производителям пожелания, а они сразу дают нам конечный продукт с очень высокой степенью защиты. Выходим с производителями на идеальное сотрудничество".

Президент правления Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности Татьяна Изовит говорит, что в марте на совещании в правительстве производители заявили о своих возможностях и намерениях.

"С тех пор украинские производители сделали значительный шаг вперед, начав изготовление почти всей необходимой врачам продукции. И это – стратегические предприятия для экономики, продукция которых должна закупаться за бюджетные средства, а не импорт. Это важно, потому что помним случаи, когда Китай или Корея, европейские страны закрывали свой экспорт, обеспечивая потребность собственных стран. Продукция "Венето" останется востребованной даже после окончания пандемии. Врачи должны быть защищены от новых возможных вирусов".

"Не только Китай может резко нарастить производство. Мы тоже за месяц удвоим объемы, – уверен руководитель предприятия Александр Згиблов. – Зарплатой в 18 тысяч гривен у нас на предприятии никого не удивишь. Люди с опытом зарабатывают по 20 тысяч и выше, а только начинающие швеи работают с зарплатой в 10 тысяч гривен "чистыми". При этом все зарплаты – на 100 процентов белые, персонал обеспечен полным социальным пакетом. Однако, найти работников все равно трудно".

За привлечение нового работника на предприятии VENETOMED выплачивают своим сотрудникам премию в тысячу гривен.