VCGarant: отзывы участников инвестиционных программ свидетельствуют о высоком уровне услуг

Для стран Карибского бассейна торговля своим гражданством стала серьезной статьей дохода в бюджете

Более 20 европейских государств, а также страны Карибского бассейна продают вид на жительство и гражданство в обмен на финансовый вклад в свою экономику.

Условия инвестирования, требования и процедура оформления расписаны в государственных инвестиционных программах каждой страны.

Сколько стоит второй паспорт

Сумма финансового вклада зависит от уровня развития конкретного государства. Для сравнения — в Великобритании это 2 млн. фунтов стерлингов, на Мальте — 1 млн. евро, Кипр оценивает свое гражданство в 1 млн. евро. Далее идут Испания, Португалия — от 500 тысяч евро…

А для стран Карибского бассейна торговля своим гражданством стала серьезной статьей дохода в бюджете. Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Сент-Люсия предлагают свой паспорт за 150 тысяч долларов благотворительного взноса в национальный фонд развития.

Преимущества гражданства за инвестиции

Паспорта Карибских стран дают такие преимущества как безвизовое путешествие по многим странам Европы и Азии, возможность открытия счетов и хранения активов в европейских банках, ведение бизнеса, льготное налогообложение, лечение и образование в Европе и многое другое.

Страну второго гражданства можно использовать в качестве "запасного аэродрома" при возникновении проблем на родине.

Услуги сертифицированных агентов

Процедура прохождения инвестиционной программы имеет свои юридические нюансы, разобраться в которых могут только специалисты. А карибские программы вообще предусматривают диалог с инвестором только через сертифицированных агентов.

Один из экспертов в этой области — эмиграционный центр "Гарант", отзывы о работе которого характеризуют компанию как команду профессионалов.

За 10 лет своей деятельности было оформлено около 800 статусов ВНЖ и гражданств. Залог успеха — отличное знание иммиграционного законодательства разных стран и постоянный мониторинг изменений и дополнений.

Специалисты vcgarant консультируют потенциальных инвесторов относительно оптимального выбора программы, предоставляют обширное портфолио объектов инвестирования, оформляют пакет документов, включая апостилирование и нотариальное заверение, сопровождают клиента для личной подачи заявления о присвоении статуса, а также оказывают постэмиграционные услуги.

Среди успешных кейсов компании — казалось бы, безнадежные дела: получение гражданства после отказа, с судимостью, после нарушения продления карты ВНЖ и тому подобное.

Слово благодарным клиентам:

Максим, студент:

"Обратился в vcgarant за получением ПМЖ одной из стран. Результат был очень быстрым и порадовал основательностью и гарантиями. Большое спасибо специалистам, работают профессионально".

Татьяна, юрист:

"Я работаю в юридической фирме, и многим нашим клиентам мы рекомендуем "Гарант" как надежного помощника в прохождении процедуры получения ВНЖ, ПМЖ или второго паспорта. Компанию характеризуют индивидуальный анализ ситуации клиентов, креативный подход к решению поставленных задач, европейский уровень сервиса".