VCGarant: отзывы участников инвестиционных программ свидетельствуют о высоком уровне услуг

 
Ексклюзивы
1/5
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 495
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 351
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 603
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13437
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1890
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7488
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1377
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7398
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41481
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1377
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6102
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7749
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1935
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 954
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
среда, 30 октября 2019 13:25

VCGarant: отзывы участников инвестиционных программ свидетельствуют о высоком уровне услуг

  Комментировать
  Для стран Карибского бассейна торговля своим гражданством стала серьезной статьей дохода в бюджете
Для стран Карибского бассейна торговля своим гражданством стала серьезной статьей дохода в бюджете

Более 20 европейских государств, а также страны Карибского бассейна продают вид на жительство и гражданство в обмен на финансовый вклад в свою экономику.

Условия инвестирования, требования и процедура оформления расписаны в государственных инвестиционных программах каждой страны.

Сколько стоит второй паспорт

Сумма финансового вклада зависит от уровня развития конкретного государства. Для сравнения — в Великобритании это 2 млн. фунтов стерлингов, на Мальте — 1 млн. евро, Кипр оценивает свое гражданство в 1 млн. евро. Далее идут Испания, Португалия — от 500 тысяч евро…

А для стран Карибского бассейна торговля своим гражданством стала серьезной статьей дохода в бюджете. Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Сент-Люсия предлагают свой паспорт за 150 тысяч долларов благотворительного взноса в национальный фонд развития.

Преимущества гражданства за инвестиции

Паспорта Карибских стран дают такие преимущества как безвизовое путешествие по многим странам Европы и Азии, возможность открытия счетов и хранения активов в европейских банках, ведение бизнеса, льготное налогообложение, лечение и образование в Европе и многое другое.

Страну второго гражданства можно использовать в качестве "запасного аэродрома" при возникновении проблем на родине.

Услуги сертифицированных агентов

Процедура прохождения инвестиционной программы имеет свои юридические нюансы, разобраться в которых могут только специалисты. А карибские программы вообще предусматривают диалог с инвестором только через сертифицированных агентов.

Один из экспертов в этой области — эмиграционный центр "Гарант", отзывы о работе которого характеризуют компанию как команду профессионалов.

За 10 лет своей деятельности было оформлено около 800 статусов ВНЖ и гражданств. Залог успеха — отличное знание иммиграционного законодательства разных стран и постоянный мониторинг изменений и дополнений.

Специалисты vcgarant консультируют потенциальных инвесторов относительно оптимального выбора программы, предоставляют обширное портфолио объектов инвестирования, оформляют пакет документов, включая апостилирование и нотариальное заверение, сопровождают клиента для личной подачи заявления о присвоении статуса, а также оказывают постэмиграционные услуги.

Среди успешных кейсов компании — казалось бы, безнадежные дела: получение гражданства после отказа, с судимостью, после нарушения продления карты ВНЖ и тому подобное.

Слово благодарным клиентам:

Максим, студент:
"Обратился в vcgarant за получением ПМЖ одной из стран. Результат был очень быстрым и порадовал основательностью и гарантиями. Большое спасибо специалистам, работают профессионально".

Татьяна, юрист:
"Я работаю в юридической фирме, и многим нашим клиентам мы рекомендуем "Гарант" как надежного помощника в прохождении процедуры получения ВНЖ, ПМЖ или второго паспорта. Компанию характеризуют индивидуальный анализ ситуации клиентов, креативный подход к решению поставленных задач, европейский уровень сервиса".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «VCGarant: отзывы участников инвестиционных программ свидетельствуют о высоком уровне услуг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

Последнюю ракетную шахту в Украине засыпали землей

Кремль получил помощь от США

Художник четыре года расписывал потолок храма

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 59304
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 32988
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 20754
Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности
Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности
11
 Просмотров: 16821
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 14 Просмотров: 13906
Новости компаний
Как подобрать длину цепочки для своей второй половинки
Как подобрать длину цепочки для своей второй половинки Просмотров: 63
Как правильно выбрать рюкзак
Как правильно выбрать рюкзак Просмотров: 63
ОВГЗ от Фридом Финанс Украина – стать инвестором легко!
ОВГЗ от Фридом Финанс Украина – стать инвестором легко! Просмотров: 18
50 тысяч гривен для вкладчиков украинских банков: розыгрыш от "Минфина"
50 тысяч гривен для вкладчиков украинских банков: розыгрыш от "Минфина" Просмотров: 135
Мультиварки-скороварки – как осуществить мечту хозяек
Мультиварки-скороварки – как осуществить мечту хозяек Просмотров: 288
Больше всего комментируют
14
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
3
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
2
Богдан сделал странное заявление о "позиции, рассчитанной на россиян"
Голосов: 505
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua