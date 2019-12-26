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четверг, 26 декабря 2019 16:43

В Санатории "Радуга" лечат минеральной водой

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Посетить курорт - лучшее решение для тех, кто мечтает совместить отдых и лечение.

Одна из лучших и самых современных здравниц Украины - санаторий "Радуга", расположенный в городе Волочиск Хмельницкой области. Ведь именно здесь находится самая свежая в Украине скважина уникальной минеральной воды "Кришталева криниця". По химическому составу она ни в чем не уступает трускавецкой "Нафтуси".

 

Благодаря целебным свойствам воды и современной аппаратуре, в санатории лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, моче-половой системы и опорно-двигательного аппарата. Врачи обследуют отдыхающих, определяя диагноз, оформляют историю болезни. Каждому составляют индивидуальную программу лечения, подбирают диетическое питание.

К услугам отдыхающих – электролечение; физиотерапевтические процедуры; бишофитотерапия; хвойные, скипидарные, йодобромные ванны; лазеротерапия; психорелаксация; различные виды массажа; спелеотерапия; ароматерапия; фитотерапия с использованием сборов карпатских трав; гирудотерапия, пелоидотерапия с использованием сульфидных Сивашских грязей.

Санаторий "Радуга" находится на территории реконструированного старинного дендропарка со спортивными площадками и дорожками для прогулок. Есть озеро с пляжем. Летом работает лодочная станция, можно заниматься рыбалкой. В зимний период проводятся санные и лыжные прогулки, занятия в зале ЛФК. Недалеко от санатория находится музей боевой славы под открытым небом.

Санаторий построен на месте барского имения. Сегодня в старинном здании расположено лечебное отделение. С современным жилым корпусом здание соединяет теплый переход.

Отдыхающим предлагают одно - и двухместные, одно - и двухкомнатные номера, оборудованные телевизором, холодильником, индивидуальным санузлом с душевой кабинкой, круглосуточное горячее и холодное водоснабжение. Также есть большой бассейн, сауна, библиотека, бильярд, теннис, тренажерный зал с беговыми дорожками. Проводятся вечера отдыха.

Санаторий "Радуга" ПАО "Мотор Сич" находится по адресу: Хмельницкая область, город Волочиск, улица Запорожская, 11

Подробная информация по телефону - (03845) 4-01-01 или (067) 777-90-31

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26
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