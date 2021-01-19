Ювелирные золотые украшения от Tangogold

Украшения магазина Танго – эксклюзивный шедевр

И женщины, и многие мужчины стремятся иметь в своем туалете украшения из золота. Именно золотые изделия подчеркивают статус и превосходный вкус их обладателей. Еще больше запросов на уникальные дизайнерские драгоценности.

Универсальный аксессуар

Если вы ценитель авторских драгоценностей, то загляните в ювелирный интернет-магазин Tangogold, каталоги которого изобилуют неповторимыми коллекциями золотых товаров. Кольца, серьги, цепочки, подвески, браслеты от TANGO станут ярким дополнением любого образа: делового, вечернего, повседневного. Эти аксессуары являются шикарным подарком, а также идеальным комплиментом для дорогих сердцу людей.

Украшения магазина Танго – эксклюзивный шедевр

Широкий ассортимент ювелирных творений из золота 585-й пробы, изготовленных в эксклюзивных моделях, станут особенными украшениями для каждого покупателя. В дополнении с драгоценными и полудрагоценными камнями, различными по форме огранками, дизайнерский продукт гармонично играет в любом стилевом предпочтении его владельца. Гарантия качества на каждое изделие позволяет не сомневаться в вашем выборе.

В ассортименте Тангоголд…

• Кольца: классические обручальные, помолвочные, среди которых из красного, белого золота, с бриллиантами, а для мужчин – перстни и печатки, также есть фаланговые и детские колечки.

• Серьги: модели с английским и французским замком, каффы, пуссеты, гвоздики, кольца, протяжки и другие.

• Цепочки: для женщин, мужчин и детей, отличающиеся длиной, весом, типом плетения.

• Браслеты: разнообразные модели на руки и ноги из драгоценного металла.

• Подвески: медальоны, знак зодиака, буквы, крестики, ладанки, иконки.

• Аксессуары: золотые булавки от сглаза, зажимы для галстука, запонки и броши.

• Авторские коллекции, изготовленные в уникальном стиле.

Преимущества Тангоголд

Это целая команда единомышленников, которая работает над созданием уникальных изделий из золота. Собственное производство драгоценностей позволяет изготавливать дизайнерские произведения искусства в композиции с сертифицированными драгоценными и полудрагоценными камнями, высококачественной лигатурой. Изделия отпускаются в брендовых упаковках, что подчеркивает элегантность подарка. Примерить товар можно непосредственно в магазине, который находится в столице Украины.